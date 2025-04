Inferno Douglas Luiz: il compito di Tudor e l’ipotesi Juve più concreta

TORINO - Dopo aver rigenerato la testa di Dusan Vlahovic e di Nico Gonzalez, a Igor Tudor spetta un compito ancora più arduo, provare a rilanciare Douglas Luiz. Il brasiliano è tornato a disposizione del tecnico, dopo l’ennesimo infortunio muscolare, ma a Roma è rimasto in panchina. Adesso ha una settimana di allenamenti (ieri la ripresa alla Continassa) per mettere in difficoltà il croato nelle scelte di formazione: difficile che possa scardinare la consolidata ossatura al centro della mediana, con Manuel Locatelli e Khephren Thuram pedine fondamentali, ma si può candidare come alternativa a partita in corso, anche per uscire dall’oblio di una stagione infernale. Non si immaginava certo il centrocampista ex Aston Villa che l’approdo a Torino sarebbe coinciso con il momento forse più basso della sua carriera: arrivato con la fama (comprovata da ottime prestazioni in Premier) del top player in grado di mettere benzina nel motore del centrocampo della Juventus insieme con Teun Koopmeiners, altro acquisto “da urlo” strappato all’Atalanta, ha subito trovato difficoltà nell’ambientamento, poi è finito spesso in infermeria a causa di continui ko muscolari che gli hanno impedito di giocare con continuità.