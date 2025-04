Veiga per il Mondiale: il piano Juve, quando ci sarà il contatto col Chelsea

Rugani e il ritorno alla Juve: parla l'agente

Rimanendo in tema di difesa, il ritorno di Daniele Rugani in tempo per il Mondiale per Club è un argomento destinato a diventare caldo tra qualche settimana. Nel frattempo il suo agente, Davide Torchia, è intervenuto sul canale YouTube di “Calciomercato.it” nel corso di Juve Zone e ha parlato del presente e del futuro del centrale di proprietà della Juventus: "Nella situazione attuale siamo spettatori del fatto che la Juventus deve analizzare bene le sue cose, con l’allenatore che ci sarà. Poi se continuerà con Tudor io sarei contento: non per una questione personale, ma perché è una persona solida, che è tanti anni che allena. Lo dico qua, non pensiamo che Tudor abbia una carriera peggiore rispetto a quella di Thiago Motta, perché Tudor ha già fatto l’allenatore, ha già avuto dei risultati, è allenatore fatto e finito. Rugani è sicuramente un giocatore che può far comodo, che ha già dimostrato che anche con un utilizzo altalenante i risultati sono sempre stati ottimali e poi ha 30 anni, quindi ha ancora 4/5 anni di altissimo livello, se non di più. Dall’altra parte, posso anche capire che nell’arco di una ristrutturazione benché tu sia stimato possano cercare altro: la Juventus farà le sue analisi. Il calciatore che va in prestito rientra al 30 di giugno alla squadra di appartenenza. Il Mondiale per club inizia a metà giugno e la Juventus, se dovesse volere il giocatore, non può aspettare il 30 giugno. Allora hanno fatto una finestra di mercato proprio per calmierare queste situazioni, così nel caso di Rugani o di Miretti ad esempio, bisognerebbe andare dall’Ajax o dal Genoa e chiedere di far rientrare il calciatore prima della normale scadenza. Prima di tutto, la Juventus deve valutare chi le serve e chi non le serve".