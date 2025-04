Prestiti e riscatti Juve da Fagioli a Miretti: Giuntoli ricava 50 milioni

TORINO - La stagione del riscatto è alle porte. E no, il riferimento non corre alla prossima annata, ennesima occasione – almeno nell’ultimo lustro – in cui la Juventus dovrà ripartire dopo aspettative disattese. Il riscatto in questione è quello dei giocatori bianconeri attualmente in prestito, in Italia o all’estero che sia: dalla cessione di alcuni di loro, infatti, alla Continassa confidano di incassare una cinquantina di milioni. Il classico tesoretto, poi nemmeno così “etto”, con cui finanziare le prossime mosse in entrata.

Le trattative con i club in cui militano i tesserati “in Erasmus”, una decina disseminati per il Vecchio Continente, sono già entrate nel vivo. Almeno lì dove risulta necessario sedersi intorno a un tavolo. In che senso? Beh, in alcuni casi era già stato tutto predisposto in partenza, al verificarsi di determinate condizioni. L’esempio più recente è quello che riguarda il difensore Tarik Muharemovic, fresco di promozione in Serie A con il Sassuolo.