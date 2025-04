La Juventus che forse non vedrai più: i dieci giocatori che rischiano

Il finale di stagione della Juve sarà particolarmente significativo anche per pianificare la prossima annata. Partecipare o meno alla Champions League 2025/26 inciderà sicuramente anche nella costruzione della squadra, così come anche la scelta della guida tecnica per il campionato (conferma di Igor Tudor o nuovo nome?). Diverse situazioni dei calciatori presenti in rosa restano in dubbio in ottica futura: tra calciatori in prestito o in scadenza, acquisti che non hanno reso come sperato, big che interessano ai top club e giovani dall'avvenire incerto, Cristiano Giuntoli avrà dunque un gran bel da fare la prossima estate: ecco dunque le situazioni più incerte dei bianconeri attualmente in rosa.