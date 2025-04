Tevez sogna in grande e c'entra pure la Juve: "Vorrei farlo alla Bombonera"

"Chi potrei invitare ancora? Di sicuro Wayne Rooney e Van der Sar. E, dall’altra parte, ovviamente Gigi Buffon". Iniziando dal portiere, nella lista che mescola i ricordi di Manchester con quelli di Torino, spunta una forte componente juventina: "Porto Chiellini e Bonucci , insieme a mio fratello Patrice Evra ". Sul terzino francese, compagno fidato sin dai tempi inglesi e poi trascinato anche in Italia, Tevez ha svelato un aneddoto spassoso: "Ho riso tantissimo durante quel periodo allo United. Eravamo sempre in tre: io, lui e Ji-Sung Park . Patrice parlava tutte le lingue, io non capivo una parola d’inglese. Tutti ci guardavano perplessi e si chiedevano: 'Come fanno a capirsi quei tre?'". Misteri della complicità e dell’amicizia, che resistono al tempo e alla distanza.

Come resta intatto il legame con i colori bianconeri, a giudicare dalle cinque convocazioni juventine che immagina per il suo saluto al calcio. E chissà che il futuro non lo riporti proprio lì, in Europa, dopo l’ultima esperienza chiusa lo scorso maggio all’Independiente. "Mi sto preparando per allenare lì - ha confessato -. Ho voglia di continuare, sto studiando e valutando nuove opportunità. Il prossimo incarico deve essere in un club dove possa sentirmi a mio agio". E dove ci si sente meglio se non nei luoghi dove si è stati felici, anche a chilometri di distanza da casa? Magari, un giorno. Intanto, l’obiettivo resta una sfida ambiziosa quanto affascinante: riunire Ronaldo e Messi, con la sua Juventus a difendere la scena. Se riuscirà a convincere Riquelme, sarà spettacolo assicurato.

