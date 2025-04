La Juve torna a casa e cambia programma: cosa succede dopo il rinvio

Juventus, si riparte dalla Continassa: le condizioni dei giocatori

In giornata quindi la Juventus riprenderà da dove ha lasciato, gli allenamenti agli ordini di Igor Tudor. Nei prossimi giorni saranno diverse le situazioni che il tecnico bianconero dovrà valutare: prima di tutto la condizione fisica di Kenan Yildiz che sta ancora smaltendo una dura botta rimediata in settimana. Così come Teun Koopmeiners alle prese con un problema al tendine che lo aveva messo in forte dubbio per la trasferta di Parma. Starà all'allenatore croato trovare il giusto mix e provare di recuperare tutti al meglio in vista di un finale di stagione nel quale la formazione bianconera sarà chiamata a disputare sei finali. Con la Champions League nel mirino.