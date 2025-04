Milik fuori da tutto, ma rinnova a sorpresa con la Juve: il perché della scelta

Una mossa inaspettata, ma perfettamente in linea con la nuova filosofia gestionale della Juventus . Il club bianconero ha ufficializzato nella giornata odierna il prolungamento del contratto di Arkadiusz Milik fino al 30 giugno 2027. Un’estensione che, però, non nasce da esigenze tecniche immediate, quanto da una logica di contenimento dei costi e sostenibilità economica. L’attaccante polacco, arrivato a Torino nell’agosto del 2022, non è ancora sceso in campo in questa stagione e con ogni probabilità non lo farà prima dell’estate. Milik è infatti ancora alle prese con un percorso di recupero dal recente infortunio e le doppia operazione che, ovviamente, ha allungato i tempi di recupero.

Rinnovo Milik, il motivo

Il rinnovo del contratto, un prolungamento annuale rispetto alla precedente scadenza fissata al 2026, è stato strutturato in modo tale da spalmare su due stagioni l’ingaggio previsto per l’ultimo anno del vecchio accordo. In termini pratici, significa che lo stipendio netto da 3,5 milioni di euro (circa 5 milioni lordi grazie ai benefici del Decreto Crescita) verrà ora distribuito in due esercizi, abbassando così il costo annuo a bilancio. Una decisione dettata non solo dalla volontà di alleggerire i conti, ma anche dalla necessità di gestire una situazione delicata legata al futuro del giocatore.

Milik, 30 anni compiuti a febbraio, ha collezionato finora 75 presenze e 17 gol con la maglia bianconera. Tuttavia, il suo ruolo nelle gerarchie tecniche resta incerto e, in assenza di una prospettiva di rilancio immediata, la Juve ha preferito optare per una soluzione che riducesse l’impatto finanziario senza procedere alla risoluzione anticipata del contratto. Il rinnovo rappresenta quindi un compromesso strategico: da un lato tutela il calciatore, ancora impegnato nel recupero, dall’altro consente alla società bianconeradi distribuire il peso economico in modo più sostenibile, in linea con il piano di razionalizzazione dei costi avviato dalla nuova dirigenza.