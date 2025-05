Nessuno meglio di Thuram: il segreto di Pulcinella del soldato di Tudor

Cosa chiede Tudor a Thuram

A margine della gara con il Monza, vinta peraltro anche lì con la complicità del francese - suo l’assist per il 2-0 di Kolo Muani -, Thuram ha rivelato a tutti il segreto di Pulcinella, e cioè che Tudor lo vorrebbe più spesso presente a ridosso dell’area di rigore avversaria. Insomma, che l’ex Nizza aggiunga al solito e lodevole lavoro di mediana qualche sgroppata in più in avanti per alzare il baricentro della squadra e permettere ai compagni di defilarsi dalle rispettive marcature. Anche perché la Juve, tuttora orfana di un leader tecnico in termini realizzativi, non può permettersi di rinunciare alle sue indiscutibili doti balistiche. Il tecnico bianconero si fida ciecamente del francese, come dimostra il fatto che - nonostante la diffida a margine della delicata trasferta contro la Lazio di Baroni - ieri lo abbia tenuto in campo per tutti e 90 i minuti. Bastava un semplice fallo tattico, una protesta di troppo o una mera ingenuità di Yildiziana memoria per complicare la vita ai compagni. E invece Khéphren, per l’ennesima volta, è uscito dal campo con la fedina penale pulita e con la testa già al prossimo incontro di campionato. Un’altra finale, in ottica Champions League, che non ammette alcun passo falso.