Vlahovic e Koopmeiners, novità per Lazio-Juventus dopo l'allenamento

Tudor può fare un piccolo sorriso dopo gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa: Vlahovic si è allenato con il resto del gruppo . Un'ottima notizia per l'allenatore croato, che conta molto sulla spunta serba per la sua idea di calcio. La Juventus nella prossima giornata sarà ospite della Lazio all'Olimpico in una giornata che sarà un crocevia importante per la lotta Champions League. Quattro squadre sono raccolte in un solo punto e i bianconeri non possono farsi trovare impreparati.

Juventus: Vlahovic in gruppo, come sta Koopmeiners

Vlahovic ha saltato le ultime due partite di Serie A contro Monza e Bologna per un sovraccarico muscolare. Ieri l'attaccante ha svolto lavoro differenziato in via precauzionale, ma le risposte ora sembrano essere positive. Dusan infatti oggi si è allenato con il resto della squadra e quindi dovrebbe essere a disposizione per la trasferta contro la Lazio. Discorsi diverso per Koopmeiners che ancora non ha smaltito il dolore al tendine d'Achille in seguito all'infiammazione: l'olandese si è allenato ancora a parte e ha poche chance di rientrare tra i convocati per la sfida dell'Olimpico.

