Da Cambiaso a… Savona? Juve, l'incredibile retroscena di mercato sul Manchester City

Savona: i numeri alla Juve

Cresciuto nella giovanili della Juve fino a scendere in campo con la formazione Next Gen, Savona ha esordito in prima squadra nell'agosto 2024, quando l'ex tecnico Motta lo ha mandato in campo nel secondo tempo della prima giornata contro il Como. Poi, la trasferta di Verona dove viene schierato titolare per la prima volta realizzando la sua prima rete. Classe 2003, con la maglia della Juventus Savona ha accumulato 36 presenze complessive, con un bilancio di 2 reti e 1 assist. Il difensore è inoltre reduce dal pareggio con la Lazio all'Olimpico, dove già diffidato, ha rimediato un'ammonizione che gli impedirà di prendere parte alla sfida interna con l'Udinese in programma il 18 maggio.