La Juve si qualifica in Champions se...: combinazioni, scenari, possibilità

Tutti i possibili scenari

La Juventus si qualifica in Champions League con 6 punti, indipendentemente dai risultati altrui. Con 4 punti, può farcela se: la Lazio non ne conquista 6, la Roma si ferma a massimo 4 e il Bologna non la supera in classifica. I biancocelesti vanno in Champions solo con 6 punti e una Juve che ne faccia al massimo 4 (in caso di pari punti la Juve passa). Anche la Roma ha bisogno di un percorso netto e di un crollo dei bianconeri. Il Bologna, invece, deve vincerle entrambe e sperare che la Juventus ne faccia al massimo 3 (perché a pari punti i bianconeri sarebbero avanti per la differenza reti, oppure che Lazio e Roma non vadano oltre i 4 punti. La differenza reti potrebbe diventare decisiva.