Juventus-Udinese, data e orario: quando si gioca tutta la Serie A, il calendario ufficiale

La 37ª giornata di Serie A si preannuncia infuocata, con il fischio d’inizio fissato in contemporanea per ben nove gare domenica 18 maggio alle ore 20.45. Un calendario pensato, in sinergia con i broadcaster, per garantire equità tra le squadre ancora in lotta per i medesimi obiettivi: scudetto, qualificazione alle coppe europee e salvezza. L’unica eccezione è rappresentata da Genoa-Atalanta , anticipo del sabato sera, priva di implicazioni dirette nella corsa al vertice o in zona retrocessione. La Juventus di Tudor ha nel suo destino l'eventuale qualificazione alla prossima Champions League e il primo scoglio da superare è l' Udinese .

Juve-Udinese e la corsa Champions

Tra i match più attesi spicca Juventus-Udinese, con i bianconeri chiamati a difendere il piazzamento Champions in una volata che coinvolge anche Bologna, Lazio e Roma. Tudor sa bene che i tre punti contro i friulani sono imprescindibili, soprattutto considerando l’equilibrio che regna tra le contendenti. Il Bologna affronterà la Fiorentina in trasferta, un banco di prova importante per certificare, e confermare dopo lo scorso campionato, il sogno europeo. La Roma, reduce da una rincorsa entusiasmante, ospiterà il Milan, in uno scontro diretto ad alta tensione che potrebbe ridisegnare la griglia europea. La Lazio, dal canto suo, sarà impegnata in un match molto complicato contro l’Inter, in corsa per lo scudetto e con un sguardo alla finale di Champions League in programma il 31 maggio.

Intanto, sul fronte salvezza, riflettori accesi su Parma-Napoli: crocevia fondamentale sia per i partenopei, ancora in lotta per il titolo, sia per i ducali, che cercano disperatamente punti per evitare la retrocessione. La Lega Serie A ha optato per la contemporaneità dei match proprio per evitare condizionamenti e tutelare la regolarità del torneo. Non è escluso, poi, che l’epilogo del campionato possa passare da uno spareggio scudetto, da disputarsi eventualmente domenica 25 maggio. Per lasciare spazio a questa possibilità e consentire all’Inter di preparare al meglio la finale europea, Napoli-Cagliari e Como-Inter, partite potenzialmente decisive per la corsa al titolo, potrebbero essere anticipate a giovedì 22 maggio. Ma per quel che concerne l'ultima giornata si dovrà attendere l'esito di questa per capire chi sarà ancora in corsa per i diversi obiettivi. In ogni caso saranno due giornate avvincenti con partite che potrebbero ancora cambiare ogni discorso.