Adeyemi-Juve: intreccio Champions, Conceicao e il vantaggio di Giuntoli

Concorrenza per Giuntoli

Per quanto non manchi la concorrenza su scala internazionale, come testimonia il forte interesse del Chelsea sul giocatore che sta facendo tutto il possibile per continuare a ingolosire le pretendenti: le dodici reti e i nove assist messi a referto nei 2130’ disputati in stagione, infatti, fanno di Adeyemi uno dei giovani più performanti nei maggiori campionati europei, con il coinvolgimento diretto in una rete di squadra ogni 101’ soltanto.

L’identikit attira eccome Giuntoli, che rispetto a una parte della concorrenza può mettere sul tavolo rapporti già avviati e proficui con gli agenti del ragazzo. Anche perché Adeyemi, un titolo agli Europei Under 21 e una finale di Champions League già nel curriculum, a Dortmund in questo momento guadagna meno di 3 milioni a stagione. Un adeguamento, contestualmente dell’eventuale cambio di casacca, sarebbe pressoché scontato, ma l’ingaggio non lieviterebbe in ogni caso al di fuori dei parametri economici della Juventus. Le cui riflessioni sul riscatto di Conceiçao si intrecciano a quelle sul futuro di Adeyemi. Già da sabato, Champions o non Champions, qualche piccolo elemento potrebbe iniziare a mutare...