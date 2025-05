Koopmeiners, un altro mese out: Tudor senza equilibrio proprio sul più bello

TORINO - Quel sentimento di dispiacere che ha palesato Igor Tudor in conferenza, ecco, è un po' la rappresentazione dell'aria che tira alla Continassa. Per Teun Koopmeiners ci sarà da aspettare, così come lo si fa rigorosamente dallo scorso 12 aprile, ben 36 giorni e alcuni persino di preoccupazione. L'olandese ha salutato quando sembrava in netto recupero, lui che con l'arrivo del croato non era stato messo in discussione, anzi: tra i primi obiettivi del nuovo allenatore c'era proprio la missione di recuperarlo, di dargli nuova linfa oltre a una diversa narrazione. E qualcosa era stato ottenuto. Cioè: qualcosina.