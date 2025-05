Molina, riecco la Juve: quanto costa e la posizione dell'Atletico

Possibile ritorno in Serie A per Nahuel Molina? L'esterno in forza all'Atletico Madrid ha ancora mercato nel nostro campionato e Juve, Napoli e Roma sarebbe interessate alle sue prestazioni. L'argentino ex Udinese viene da una stagione complicata, complici alcuni infortuni che ne hanno minato la sua presenza in campo: nella formazione di Simeone è stato scavalcato, nelle gerarchie, da Llorente. Il suo contratto è in scadenza nel 2028 ma anche la Premier sarebbe interessata a lui.