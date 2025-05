Non solo Conte, c'è un altro ex Juve campione col Napoli: lo riconoscete?

La stagione da... zero minuti

Dopo 130 presenze e 19 gol realizzati tra Juve U17, Primavera e Next Gen, in estate l'addio al bianconero per passare al Lecce. Ma in giallorosso ha trovato poca fortuna: per lui, infatti, neanche una presenza con i pugliesi in campionato (solo 10' in Coppa Italia). Visto il mancato impiego all'ombra del Via del Mare, Come detto, a gennaio il passaggio al Napoli, dove ha partecipato emotivamente alla cavalcata trionfale senza però, anche in questo caso, scendere mai in campo. Zero minuti in stagione ma un finale storico: anche Luis Hasa è campione d'italia.