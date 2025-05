Montero: "La mia generazione si taglierebbe un braccio per la Juve"

"Sono contento per la Juve e per Igor, che è un amico". Nel day-after della conquista della qualificazione alla prossima Champions League , arrivano i complimenti alla Vecchia Signora per il fondamentale obiettivo raggiunto. Delle belle parole sono arrivate da un grande ex, Paolo Montero che a margine della "20esima Golf Cup della Fondazione Vialli Mauro" ha parlato di Tudor e anche di Antonio Conte .

Montero e il "Dna Juve": le parole

"Ho visto la partita, sono contento per la Juve e soprattutto per Igor che è un amico. Ha fatto un buon lavoro sinceramente". Non lesina complimenti Montero all'indomani della vittoria della Juventus sul Venezia. Ma chi ci sarà sulla panchina bianconera il prossimo anno? Tudor o Antonio Conte? L'ex tecnico della Next Gen dribbla la domanda, ma sul dna Juve...: "Su quello non voglio entrare nel merito, quando non sono dentro non mi piace partecipare, è il mio carattere. Saranno i dirigenti a decidere. Posso confermare che la mia generazione si toglierebbe un braccio per la Juve, c'è un senso di appartenenza importante che ha creato la famiglia, i dirigenti, anche il mister. I leader che avevamo noi come Peruzzi, Del Piero, Ciro (Ferrara, ndr), Antonio Conte, era quel tipo di gente che quando entravi nello spogliatoio ti faceva capire quello che significava (la Juve, ndr). La famiglia però faceva tanto". E sul futuro dell'allenatore del Napoli, fresco di Scudetto: "Conte è prima di tutto un grande uomo, poi è stato un fuoriclasse come giocatore e quindi anche come allenatore. Di più non posso dire".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE