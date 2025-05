Endrick-Juventus, "Richieste continue al Real Madrid": dalla Spagna la sorpresa del calciomercato

Endrick al posto di Vlahovic? La Juve ci pensa. I dettagli

La ricerca di un nuovo centravanti da portare alla Continassa non è un segreto e la Juventus si sta muovendo da tempo. Secondo quanto Eduardo Inda su El Chiringuito de Jugones, la società bianconera sarebbe quella che si è mossa con più decisione nelle ultime settimane sul calciatore brasiliano. "C'è una società che bussa ripetutamente alla porta del Real Madrid per prenderlo in prestito, dato che il club non vuole venderlo, ed è la Juventus", ha aggiunto il direttore di Okdiario.

Giuntoli e i vertici juventini sono alle prese con un reparto offensivo completamente da rifare, con un Kolo Muani che farà ritorno al Psg e un Dusan Vlahovic ormai separato in casa. Il profilo di Endrick piace e la sua giovane età, con un potenziale ancora tutto da mettere in campo, hanno acceso l'interesse del club bianconero che sta sondando la fattibilità dell'affare. I Blancos, però, prenderebbero in considerazione l'idea di una cessione non prima di aver individuato un sostituto che possa far rifiatare Mbappé.