Giuntoli via dalla Juve: la madre di tutti gli errori e il rimpianto più grande

Gli errori di Giuntoli

La madre di tutti gli errori commessi da Giuntoli è stata individuata nella sua scelta per la panchina, ovvero Thiago Motta. Un nome che pareva quello giusto a tutti una estate fa ma che in realtà, settimana dopo settimana, ha evidenziato criticità che ne hanno eroso e dilapidato il carisma iniziale. Al punto che a nove giornate dalla fine, compreso che il tecnico italo-brasiliano aveva perso completamente il timone, la Juventus prese la decisione di esonerarlo in favore di Igor Tudor per giocarsi al meglio le residue possibilità di non perdere i 60 milioni della Champions. Dunque Giuntoli paga la scelta rivelatasi sbagliata del tecnico al quale è seguita una gestione dello stesso non sufficiente per correggerne le spigolosità. Ma non c’è solo questo. Gli innesti più costosi della campagna estiva giuntoliana - Koopmeiners-Nico Gonzalez-Douglas Luiz - non hanno reso rispetto a ciò che sono costati, anche se gli infortuni hanno contribuito non poco a colorare di grigio la stagione juventina. A condire il tutto, poi, la beffa di Huijsen: ceduto in estate al Bournemouth per circa 16 milioni più 10% di rivendita e ora passato dal club inglese al Real Madrid per quasi 60 milioni.