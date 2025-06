Giuntoli, e adesso? Le due piste estere dopo l'addio alla Juve 

Ci siamo. La Juventus è ormai pronta per definire anche dal punto di vista dell’ufficialità le novità del proprio organigramma. Come ormai tutti sanno è infatti imminente una uscita e una entrata a livello apicale nello staff dirigenziale. Pronto all’addio bianconero è il direttore tecnico Cristiano Giuntoli , mentre dalla porta da cui uscirà è in procinto di fare il suo primo passo nel quartier generale della Continassa, Damien Comolli , colui che John Elkann ha individuato come nuovo riferimento per la gestione tecnico-sportiva della società. Non a caso il dirigente transalpino a inizio settimana ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente del Tolosa dove ha lavorato nell’ultimo lustro. Il crisma dell’ufficialità non sarà soltanto una questione di forma ma anche di sostanza.

Anche per fare chiarezza all’interno, al cospetto della squadra, che domani tornerà ad allenarsi agli ordini di Igor Tudor per cominciare al preparare il Mondiale per club negli Usa e all’esterno, per far sì che gli operatori di mercato abbiano ben presente i riferimenti con cui interfacciarsi. In tal senso si aspetta anche di conoscere con esattezza il ruolo che ricoprirà Giorgio Chiellini, destinato comunque ad assumere una posizione di prima fascia nella gestione. Dunque in attesa del buongiorno a Damien Comolli, è praticamente tutto pronto per l’addio a Cristiano Giuntoli.