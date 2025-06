Marco Silva tra sponsor e attrazione Champions: Juve, la short list di Comolli

La Juve pensa anche a Stefano Pioli

Fuori dalla lista di Comolli, non è mai tramontata la pista che porta a Stefano Pioli: esperto, pacato, competente e, a quanto pare, desideroso di rimettersi in pista in Serie A dopo la parentesi araba. È una soluzione percorribile e di cui si parla, anche se non pare essere una prima scelta, come del resto non lo sarebbe Roberto Mancini, andato molto vicino alla panchina a marzo e sempre nei radar. Del resto diversi big della panchina si sono già sistemati altrove, dalla conferma di Conte a Napoli al corteggiamento della Roma andato a buon fine per Gasperini: a questo punto la Juventus monitora le situazioni ancora in evoluzione e riflette su Tudor.