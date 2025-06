Chiellini, l'elogio di Lippi e il consiglio di Tacchinardi: "Fai capire alla squadra una cosa"

TORINO - Giorgio Chiellini sempre più al centro del nuovo progetto Juventus, il difensore è diventato ufficialmente il Director of Football Strategy. L'agente e amico di lunga data Davide Lippi non ha dubbi sulle capacità dell'ex capitano della Nazionale in questo suo nuovo ruolo, ospite a StyleTV ha dichiarato: "Giorgio lo conosco da quando aveva 16 anni, avrà fatto delle valutazioni. Sa perfettamente che c’è tanto lavoro da fare, ma di facile non c’è niente. Alla Juve in particolare, oggi di facile non c’è nulla, ma anche a Napoli l’anno scorso non c’era nulla di facile, è la cultura del lavoro che poi alla fine mette tutto a posto. Chiellini è uno riflessivo, è uno studioso, una persona di grande spessore e grande livello e darà il massimo, su questo ci metto la mano sul fuoco. Anche questa nuova opportunità la farà con grande voglia, studio e attenzione. Non avevo mai visto vincere uno scudetto a Napoli, devo dire che sono rimasto folgorato e spero che potrò partecipare a tante feste in città”.