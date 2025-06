Conceicao, show con il Portogallo e futuro: la risposta sulla Juve

Francisco Conceicao si prende la scena nella semifinale di Nations League tra Portogallo e Germania , contribuendo in maniera decisiva al successo della selezione lusitana. Dopo il vantaggio tedesco firmato da Wirtz , è stato proprio l’esterno in forza alla Juventus a scuotere i suoi con una splendida conclusione mancina da fuori area , riaprendo il match e dando il via alla rimonta poi completata da Cristiano Ronaldo con il gol del definitivo 2-1. Tiene banco però anche il suo futuro in bianconero e ne ha parlato proprio lui a Sky Sport.

Conceicao-Juve, la situazione

Conceicao, soprannominato 'Chico', ha parlato nel post-partita ai microfoni di Sky Sport, commentando così la sua prestazione e lasciando aperti i discorsi sul futuro: "So che mio papà aveva fatto tripletta. Io oggi ne ho fatto uno ma ho aiutato la squadra a vincere che era la cosa più importante. Abbiamo fatto una bella partita, prepariamo la partita per vincere. Non ho ancora parlato con papà ma so che sarà felice per me. Futuro alla Juve? Non lo so ancora, vediamo cosa può succedere, vediamo", ha dichiarato il giovane talento portoghese.