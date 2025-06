Gyokeres, la Juve studia l’affondo decisivo: incontri e chiamate per strappare il sì

Contatti ed offerta

Lo sta facendo con numerosi contatti, partiti la scorsa settimana con un incontro con gli agenti a Londra tramite intermediari, e poi nuove chiamate dirette nel weekend più recente. L’idea è monitorare costantemente la situazione prima di sferrare l’attacco decisivo, passando così all’offerta in grado di portare in pole i bianconeri. Non sarà immediato, tuttavia sarà veloce. Perché il giocatore non aspetterà proposte in eterno e perché la sensazione più diffusa è che poco sia tra le mani dello stesso Sporting, con il quale la punta ha un accordo verbale per liberarsi a una cifra tutto sommato contenuta rispetto all’exploit dell’ultima stagione. Sarà allora Gyokeres a scegliere la sua destinazione, e lo farà in base al pacchetto completo: economico, progettuale, ambizioni personali. La Juve ad oggi può offrirgli la numero nove di una squadra sì in rifondazione, però pronta a puntare presto al vertice, con il nome dello svedese simbolo di una nuova era. Interessante, no? Chissà se abbastanza. Se non lo sarà, si tornerà a danzare, ripiombando nel valzer più sfrenato alla ricerca di alternative.