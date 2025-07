Non solo Bremer, ora tocca a Cabal: l'obiettivo rientro e il piano di Tudor

TORINO - Non serve scavare a fondo, rimestare, quando molto più semplicemente si può trovare tutto in superficie. Basta osservare una faccia, le rughe d’espressione, gli occhi, le smorfie, per comprendere cosa passi nella testa. È il caso di Juan Cabal. A gennaio, con l’inizio della finestra di mercato invernale, era ricominciato il solito viavai davanti al J Medical: l’attesa per i nuovi colpi, l’iter che comprende visite mediche e poi firme in sede. In attesa di tutto ciò, quella del difensore colombiano era una presenza fissa, mentre si trovava impegnato nelle prime fasi della riabilitazione. Il viso una maschera di delusione, carica di dolore e fatica. Senza che questo gli impedisse di aprirsi in un sorriso, quando i tifosi chiedevano un autografo o una foto insieme. Non serve essere retroscenisti per immaginare cosa abbia passato, serve giusto un pizzico di empatia per percepire nell’aria quelle vibrazioni e avere immediatamente un moto di solidarietà nei suoi confronti.