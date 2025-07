Calendario Juve: il rientro alla Continassa, il ritiro in Germania e le prime amichevoli

Juve, il programma al rientro dalle ferie

In attesa di iniziare a scrivere un nuovo capitolo, una ventina di giorni di vacanze, per lo più lontane dal capoluogo piemontese che, certo, non trova rivali in quanto a qualità della vita per un calciatore, ma ci sono mete migliori per passare le ferie estive. Dopodiché, il classico iter che aprirà la stagione 2025/2026. Il rientro alla Continassa - fissato per il 24 luglio -, poi le Jeep d’ordinanza scorteranno i giocatori al JMedical per le tradizionali visite di inizio anno. A meno di sorprese e accelerate di mercato, ci sarà anche chi è ormai da tempo fuori dal progetto tecnico: Arthur e Tiago Djalò, per esempio. Le prime corse saranno intorno al campo centrale del Training Center, i primi dati saranno raccolti e analizzati nel gazebo bianco posizionato a bordocampo. Poi, la Juventus volerà in Germania per il ritiro a Herzogenaurach, all’interno del quartier generale di Adidas. Tranquillità, clima mite e strutture all’avanguardia: la sede aveva convinto nella passata stagione, da qui la riconferma.