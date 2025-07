Ndidi-Juve, cosa porterebbe a Tudor e perché piace così tanto

"Continua a credere". Un mantra, forse anche qualcosa di più per Wilfred Ndidi. Andando a cercare curiosità e aneddoti sul centrocampista del Leicester ci si imbatte sul suo profilo Instagram ricco di foto di campo e non solo. Grandi sorrisi, appassionato di moda e, soprattutto, con la voglia di continuare a lottare per crescere e vincere. Con la retrocessione in Championship la clausola per la cessione si aggira a 10 milioni, una cifra piuttosto basta e per questo motivo la Juve, con Comolli, lo avrebbe inserito nella lista dei giocatori appetibili sul mercato, soprattutto dovesse uscire McKennie. In mediana, comunque, Tudor ha bisogno di un giocatore con caratteristiche alla Ndidi, che possa portare equilibrio, dinamismo e fisicità.