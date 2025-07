Juve, scandite anche le tappe finanziarie: la data del CdA per l'approvazione del bilancio

Il calendario finanziario della Juventus si arricchisce di date cruciali che scandiranno i prossimi mesi, in un momento di profondo rilancio sportivo ed economico per il club bianconero. Dopo una stagione 2023/24 priva di partecipazioni europee , la Vecchia Signora è tornata a calcare i palcoscenici della Champions League nel 2024/25, e ciò ha avuto un impatto significativo sui conti societari. L’ultima semestrale, infatti, ha evidenziato un utile di 17 milioni di euro , segnando un’inversione di tendenza rispetto alle perdite precedenti.

Cda-Juve, le prossime scadenze

Questo miglioramento è stato reso possibile non solo dai maggiori ricavi legati al ritorno nelle coppe, ma anche da una rigorosa razionalizzazione dei costi. Guardando avanti, il Consiglio di Amministrazione e l’assemblea degli azionisti saranno chiamati a valutare i risultati completi dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2025, fondamentali per comprendere se il percorso verso il pareggio di bilancio nel 2027 sia in linea con le attese della società. La Juventus ha già ufficializzato le prossime scadenze istituzionali e finanziarie, che definiranno l’andamento e le strategie del club nel medio termine.

Approvazione del bilancio e assemblea: le date

Il primo appuntamento fondamentale è fissato per il 19 settembre 2025, quando il Consiglio di Amministrazione della Juventus si riunirà per approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso il 30 giugno 2025. Questo documento rappresenterà non solo un bilancio consuntivo, ma anche un termometro dello stato di salute finanziaria del club dopo un’annata segnata dal ritorno nelle competizioni europee.

Il bilancio sarà poi sottoposto all’attenzione dell’assemblea degli azionisti, convocata in una finestra compresa tra il 3 e il 7 novembre 2025. Mentre la riunione del CdA per l’approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 31 dicembre 2025 è fissata per il 26 febbraio 2026. Sarà in quella sede che i soci valuteranno la gestione del club e le prospettive future, con particolare attenzione ai progressi verso l’obiettivo di un utile strutturale entro il 2027. Le cifre ufficiali saranno un punto di riferimento per capire quanto le scelte dirigenziali stiano portando risultati concreti.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE