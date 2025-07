Gonzalez, l'Arabia per non perdere il Mondiale: l’Al Ahli può aiutare la Juve e Nico

TORINO - Praticamente, si tratta di un grattacapo tattico. E anche di un peso economico. Può cambiare il punto di vista, ci si può girare intorno, ma Nico Gonzalez in questa Juventus rappresenta un rompicapo da risolvere . E pure in tempi piuttosto risicati. Del resto, è un’ala che non trova collocazione nel 3-4-2-1 di Igor Tudor : ha giocato più alto e poi più basso, quindi nuovamente a ridosso della punta. L’allenatore croato lo ha schierato in tutte le posizioni possibili, ma non ha ricevuto le risposte necessarie da chi occupa quello slot. Gamba e tigna per arare il binario laterale, per spendersi in fase difensiva tanto in quella offensiva.

Sirene dalla Saudi League

E poi, l’argentino è stato uno dei grandi colpi del passato mercato estivo, pagato circa 38 milioni di euro, decisamente troppo vista anche la resa in campo. Fattori che hanno contribuito a far prendere una posizione alla Juve: sì, Nico Gonzalez è sul mercato. E allora via alla danza frenetica di agenti e intermediari che, negli ultimi giorni, soprattutto in direzione Saudi Pro League hanno trovato chi è disposto ad ascoltare con interesse. In particolar modo, è l’Al-Ahli di Gedda ad aver alzato le antenne ed essersi mostrato più recettivo.

La Juventus ha fissato il prezzo sui 30 milioni, cifra tutt’altro che irraggiungibile per un club arabo. Resta da convincere il calciatore che, certo, preferirebbe restare sotto i riflettori europei nell’anno del Mondiale. Ma i bianconeri l’hanno messo ai margini e gli abboccamenti con il Marsiglia – che lo avrebbe preso in prestito, e che resta comunque in attesa di possibili sviluppi e di novità -, non sono andati a buon fine. Resta l’opzione araba, una penultima parentesi prima di chiudere la carriera in Argentina: Nico è infatti un grande tifoso del River Plate.

