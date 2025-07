The Women's Cup, Juve contro Inter, Como e Atletico Madrid: dove e quando

La Juventus Women è pronta a rimettersi subito in gioco per confermare il proprio status, dopo la vittoria del sesto campionato. Massimiliano Canzi ha rinnovato il contratto con il club bianconero e ha intenzione di continuare il percorso di crescita, cercando di dare fastidio anche in Europa. E potrà subito confrontarsi con altre squadre di livello all'Arena Civica di Milano per il The Women's Cup, vinto lo scorso anno proprio dalla Juve. Ora per confermarsi dovranno vedersela con Atletico Madrid, Inter e Como.

Juve presente alla Women's Cup

"Dopo l'esperienza vincente della scorsa edizione a Louisville, in Kentucky, la Juventus Women è pronta ad affrontare nuovamente la "The Women's Cup", torneo a quattro squadre che servirà alle bianconere come preparazione in vista dell'inizio della stagione 2025/2026. Dal 14 al 17 agosto prossimi le ragazze di Massimiliano Canzi, dunque, scenderanno in campo all'Arena Civica di Milano per disputare la "The Women's Cup" che per l'occasione, appunto, sbarca in Italia. Quattro, come detto, le squadre coinvolte, di cui tre italiane: la Juventus Women, il Como Women, l'Inter Women – la squadra ospitante – e l'Atletico Madrid Femenino che si affronteranno in due semifinali prima e successivamente in due finali, una per assegnare il trofeo e l'altra per il terzo posto" - si legge in una nota ufficiale pubblicata dal club.