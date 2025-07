Mbangula si sposa, proposta di matrimonio a Joana e anello da sogno

Dopo la fine del Mondiale per club e prima del raduno con la Juve, in attesa di conoscere il suo futuro, Mbangula ha approfittato delle vacanze per annunciare ai suoi tifosi una lieta notizia. L'esterno bianconero sposerà presto la sua Joana: aluni scatti postati sul suo Instagram mostrano il momento della proposta. "L'amore non muore mai"- la frase scelta da Mbangula a corredo del carosello delle foto di coppia. L'attaccante bianconero ha scelto un pranzo al mare per chiedere la mano della sua dolce metà, con la quale ha una relazione da ben quattro anni. Joana, che vive a Torino con Samuel, lo segue ovunque: dall'Allianz Stadium fino in trasferta, la giovane ragazza portoghese è sempre presente sugli spalti, rigorosamente in maglia Juve, a fare il tifo per il suo fidanzato. Ciò che ha catturato l'attenzione è senza dubbio il prezioso anello che il calciatore belga ha regalato alla sua compagna: si tratta di un gioiello in oro bianco, con un diamante a forma di goccia.