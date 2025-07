Del Piero, arrivo ufficiale: colpo storico della Sanremese!

Tale padre tale figlio? È quello che si augura la Sanremese dopo aver ufficializzato l'ingaggio di Tobias Del Piero , figlio della leggenda della Juventus Alex. Nato a Torino, classe 2007, è considerato un trequartista che può giocare in tutto il reparto offensivo. Tra le sue precedenti esperienze quelle con Getafe ed Alcoron, in Spagna e con l'Empoli in Italia. Mercoledì prossimo, a Sanremo , parteciperà al ritrovo della squadra, in vista degli allenamenti che partiranno giovedì 24. Il suo primo impegno sarà il prossimo 31 agosto in Coppa Italia e dal 7 settembre con il campionato. Anche la sorella Dorotea Del Piero è una calciatrice e gioca nelle giovanili della Juventus Women .

Alla Sanremese la coppia Del Piero-Djorkaeff

Il club ligure, che milita in Serie D, ha reso noto il "colpo" del figlio d'arte tramite un comunicato ufficiale: “La Sanremese Calcio è lieta di annunciare l'ingaggio di Tobias Del Piero. Nato a Torino, classe 2007, arriva a disposizione di mister Moro, un trequartista che può giocare in tutto il reparto offensivo - si legge-. Importanti le esperienze in Spagna con Getafe ed Alcoron e in Italia con l’Empoli. Benvenuto Tobias”. Il primogenito di Pinturicchio non sarà il solo figlio d'arte a indossare la maglia della Sanremese. Solo pochi giorni fa il club ligure aveva perfezionato l'acquisto di Oan Djorkaeff, filio di Youri grande ex giocatore dell'Inter che ha sfidato Del Piero senior in tanti, epici, Derby d'Italia. Ora, due generazioni dopo, l'insolita coppia guiderà il reparto offensivo.