Tesoretto Juve, grazie ancora Next Gen: come arrivano più di 10 milioni

TORINO - Il compito primario della Juventus Next Gen sarà sempre quello di fornire giocatori pronti per la prima squadra. Ragazzi senza timori reverenziali nell’affrontare il salto coi grandi, che dall’Under 20 sarebbe più complesso da gestire. Anche perché non tutti si chiamano Kenan Yildiz, il cui apprendistato in Serie C è durato pochissimo. Altri sbocciano in terza serie, alcuni spariscono, mentre qualcuno cresce alla distanza. Proprio per questo la Juventus si comporta da formica, a colpi di percentuali di future rivendite di tutti coloro i quali lasciano il nido bianconero con un biglietto di sola andata. L’ultimo potrebbe essere Franco Israel: quando dalla Continassa passò allo Sporting il club si garantì il 50% sulla futura rivendita. Se dovesse andare al Toro, dunque, Comolli si ritroverebbe due milioni in più di tesoretto da reinvestire sul mercato, per un totale di oltre 10 milioni già arrivati. Poi, certo, ci sono trasferimenti che fanno più male di altri, come quello di Dean Huijsen dal Bournemouth al Real Madrid, che nelle scorse settimane ha fruttato circa 6 milioni di euro. In totale - tra la cessione agli inglesi della scorsa estate e l’operazione coi Blancos - sono 21 milioni. Oggi non tantissimi, considerando il valore assoluto di un difensore che la Juventus avrebbe potuto tenere nella gestione Thiago Motta, ma a livello patrimoniale la gestione si può ritenere virtuosa.