Conceicao, ufficiale Juve! Cifre e durata del nuovo contratto

La Juventus ha confermato ufficialmente l'acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceição , coronando una trattativax fortemente desiderata da tutte le componenti tecniche e dirigenziali del club. Il giovane esterno portoghese, classe 2002, rappresenta un tassello chiave nel progetto tattico del nuovo allenatore Igor Tudor , che lo considera centrale per il suo stile di gioco offensivo e dinamico. Allo stesso tempo, anche il direttore generale Damien Comolli aveva identificato 'Chico' come uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto avanzato. I bianconeri hanno dovuto fronteggiare una lunga e difficile trattativa con il Porto , che ha tenuto il punto sulla clausola rescissoria, senza concedere sconti. Ma il desiderio del calciatore di restare a Torino e il lavoro diplomatico dell'agente Jorge Mendes hanno permesso di chiudere positivamente l’operazione. Un investimento significativo, che dimostra la volontà del club di puntare su un talento considerato ormai maturo per il salto definitivo.

Un'operazione dal peso tecnico e simbolico

L’arrivo definitivo di Conceicao rappresenta molto più di un semplice acquisto: è un chiaro segnale delle ambizioni della nuova Juventus. Tudor ha insistito per trattenere il portoghese perché lo vede come un elemento indispensabile per sviluppare il pressing alto e l’intensità che vuole imprimere alla squadra. Il giovane esterno ha già dimostrato di potersi adattare ai ritmi della Serie A e ha guadagnato la fiducia dell’ambiente juventino, con prestazioni convincenti sia in campionato sia nelle competizioni internazionali. Conceiçao non è soltanto un rinforzo tecnico, ma anche una figura in grado di rappresentare il nuovo spirito juventino: giovane, grintoso e determinato. Il suo impatto nello spogliatoio è stato positivo fin da subito, e la sua permanenza rafforza la coesione del gruppo in vista della stagione.

I dettagli economici dell’affare Conceicao

L'accordo complessivo tra Juventus e Porto si è chiuso su una cifra significativa: 42 milioni di euro, cifra che include diverse voci. La parte fissa prevede un pagamento di 30,4 milioni, distribuiti su quattro anni, permettendo così al club bianconero di gestire l’investimento in modo sostenibile, più oneri accessori da 1,6 milioni. A questi si aggiungono i 7 milioni già versati per il prestito della stagione passata, oltre a 3 milioni di bonus legati a obiettivi facilmente raggiungibili. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2030. Fondamentale nella chiusura dell'operazione è stato il contributo di Jorge Mendes, che ha mediato con il Porto e accompagnato il giocatore in ogni fase della trattativa. Conceição è così pronto a tornare a Torino, ma questa volta in modo definitivo.