"Allegri mi ha scritto e Chiellini mi ha proposto di...": Cerasuolo, oro e cuore Juve

"Mi ha scritto anche Giorgio Chiellini dopo l'oro e mi ha invitato a Vinovo. Non vedo l'ora di andare a seguire da vicino la squadra". La fede bianconera oltre perfino la passione per il nuoto e il sogno di una medaglia mondiale: Simone Cerasuolo è senza ombra di dubbio un tifoso della Juventus a dir poco fedelissimo. Dopo le parole arrivate nella giornata di ieri è stato contattato da diversi ex calciatori della Vecchia Signora e l'atleta non ha nascosto la sua emozione. E, ai microfoni di Rai Sport, rivela qual è stato il suo personaggio di riferimento: Massimiliano Allegri.