Pagelle Juve: David subito in mostra, Bremer alza i giri del motore, Nico Gonzalez svogliato

Miretti 6.5

In campo dal primo nonostante le voci di mercato che lo vedrebbero vicino al Napoli di Antonio Conte. Una scelta che trova giustificazione nella sua eccellente condizione tecnico-atletica. Si piazza al fianco di Locatelli ma Tudor gli concede la giusta dose di anarchia in fase offensiva. Subito un buono spunto a rimorchio per David che però spreca a tu per tu con Motta. Certo, non era il più impossibile degli esami, ma siamo davvero sicuri che questo ragazzo non possa tornare utile nel corso della stagione?