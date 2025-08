Arnau Martinez, dal pianto Barcellona al fattore che intriga Comolli: cosa può dare alla Juventus

Dopo aver definito la cessione di Timothy Weah al Marsiglia, la Juventus è alla ricerca di un nuovo laterale destro. Una posizione in cui Igor Tudor può contare al momento solo sul neo arrivato Joao Mario. Per questo Damien Comolli sta sondando vari profili, con l'opzione più calda che sembra portare al nome di Arnau Martinez del Girona . Il classe 2003 dovrebbe infatti lasciare il club catalano in questa sessione di mercato dopo aver ricevuto diversi apprezzamenti da parte di club di Premier League e anche del Milan . Una situazione da considerare, ma su cui i bianconeri vogliono farsi trovare pronti in vista dell'inizio del campionato che è sempre più vicino.

Arnau Martinez, chi è il nuovo obiettivo Juve

Arnau Martinez è uno dei tanti prodotti della Masia, il rinomato settore giovanile del Barcellona. Arriva in blaugrana nel 2010 ad appena sette anni, per poi trasferirsi all'Hospitalet e passare nella Primavera del Girona nel 2018. Una bocciatura, quella del Barcellona, che ha richischiato di segnarlo come raccontato da lui stesso: "Lì ho pianto, ma mi ha insegnato che si può continuare altrove". Messa da parte la delusione, inizia a formarsi mettendo in mostra le sue qualità da laterale moderno, con una duttilità che gli permette di giocare sia da terzino in una difesa a 4, che da esterno a tutta fascia e anche da difensore centrale all'occorrenza. La sua caratteristiche principale è però nella fase offensiva, in cui sfrutta la sua tecnica per accompagnare l'azione e concluderla con degli ottimi cross. Qualità sicuramente apprezzate dalla Juve di Igor Tudor, che in quella posizione cerca calciatori in grado di abbinare grande quantità e spirito di sacrificio per favorire i gol e gli inserimenti dei terminali offensivi.

I numeri di Arnau Martinez

I numeri in carriera di Arnau Martinez confermano confermano le sue qualità in zona offensiva, con 9 gol e 18 assist in 162 presenze complessive in tutte le competizioni. Nell'ultima stagione ha totalizzato 3 reti e altrettanti assist, facendo anche il suo debutto assoluto in Champions League. Gli infortuni sono poi un altro punto a favore dello spagnolo che ha avuto solo piccoli acciacchi che non hanno mai compromesso la sua prezenza in campo. Un fattore a cui Damien Comolli sembra essere particolarmente attento come ha già fatto capire con le operazioni per David e Joao Mario.