Panico contro Motta, David ringrazia: chi è Zhegrova e perché piace alla Juve

Edon Zhegrova può essere l'innesto ideale per il reparto avanzato della Juventus . I bianconeri puntano l'esterno del Lille , nato in Germania ma di nazionalità kosovara, che può giocare sia a sinistra che sulla destra a piede invertito, essendo mancino. Cresciuto calcisticamente in Kosovo, nel 2015 scommettono su di lui i belgi del Sint-Truiden , ma l'esordio con i grandi avviene due anni più tardi con la maglia del Genk , dove colleziona complessivamente 20 presenze e 2 gol. Nel 2019 passa al Basilea , ma in 3 anni si ferma a 9 reti in 60 partite. Così a gennaio 2022 arriva la chiamata del Lille, dove inizia a farsi notare nel panorama calcistico internazionale.

Le ultime due stagioni di Zhegrova

Dopo parecchie panchine nel suo primo anno e mezzo in Francia, Zhegrova inizia a giocare con continuità dalla stagione 2023/24, con 6 gol e 6 assist in Ligue 1, 2 reti e un assist in Conference League. L'anno seguente può essere quello della consacrazione: in 21 partite tra campionato e Champions League realizza 8 gol e 2 assist, risultando decisivo nei play-off prima contro il Fenerbahce e poi con lo Slavia Praga per la qualificazione del Lille. Nel girone segna in casa dell'Atletico Madrid un gol fantastico che dà il via alla rimonta dei francesi, poi contro la Juventus realizza l'assist per Jonathan David e in generale disputa una partita eccezionale, con continue accelerazioni che mettono in crisi l'intera retroguardia bianconera. Non a caso viene votato Mvp. Il 14 dicembre 2024 però contro il Marsiglia arriva l'infortunio agli adduttori che si rivela più grave del previsto, tant'è che quella rimane tutt'ora la sua ultima partita giocata.

Le caratteristiche tecniche e l'intesa con David

Zhegrova è un esterno di piede sinistro che ama rientrare sul suo piede preferito per calciare in porta. È veloce e abile nel dribbling, preciso nei passaggi e nei cross: il classico giocatore che salta l'uomo creando superiorità numerica. Per la Juventus sarebbe un colpo importante perché andrebbe ad aggiungere quella vivacità che manca nel reparto offensivo di Tudor. È un altro mancino, come Conceicao e Nico Gonzalez, ma se quest'ultimo dovesse partire ecco che allora diventerebbe il sostituto perfetto, anche perché di giocatori con queste caratteristiche la Juve ne ha pochi. Occhio poi al legame con Jonathan David, nuovo acquisto della Vecchia Signora: Zhegrova ha giocato insieme al canadese per quasi tre anni al Lille prima dell'infortunio, fornendogli più di un assist, per cui sarebbe un duo vincente.