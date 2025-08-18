Napoli, perché non prendi Vlahovic?

Il grave infortunio di Lukaku costringe il Napoli a tornare sul mercato . Per somma sfortuna, il campione belga si è fatto male a Castel di Sangro nei giorni immediatamente successivi alle cessioni di Simeone al Toro e Raspadori all'Atletico Madrid. In queste ore si rincorrono i nomi del possibile sostituto di Big Rom: Dovbyk , Hojlund , Krstovic , Mateta e Zirkzee si inseguono nel totoacquisti. Però ce n'è anche un altro che si attaglierebbe al gioco offensivo di Conte più degli altri e potrebbe rivelarsi l'affare dell'estate per tutte le parti in causa: Dusan Vlahovic , 25 anni, 58 gol in 115 partite in bianconero (molte delle quali incomplete, soprattutto nell'ultima stagione); 124 gol in carriera compresi i 14 realizzati nelle 34 gare disputate con la Serbia della quale è un punto di riferimento. Da mesi è un separato in casa alla Continassa il nazionale serbo che, nel gennaio 2022, passò dalla Fiorentina alla Juve coronando un'operazione iscritti sul bilancio bianconero per 85 milioni di euro.

Intreccio di mercato: Vlahovic al Napoli, Kolo Muani alla Juve

Sotto contratto sino al 30 giugno 2026, dal primo luglio scorso Vlahovic percepisce un ingaggio di 1 milioni di euro al mese. Stamane in edicola, Tuttosport ha rivelato la strategia dell'attaccante, la cui professionalità è esemplare, al punto da segnare 3 gol in precampionato e da proporsi quale concorrente di David per un posto in squadra: rimanere a Torino sino a gennaio, assicurandosi altri 4 milioni dopo i primi due milioni di luglio e agosto, confidando di trovare una sistemazione ad hoc sul mercato invernale. Oppure aspettando la sessione estiva dove sarebbe libero di accasarsi a parametro zero, con grave nocumento al bilancio bianconero. Tuttavia, l'infortunio di Lukaku potrebbe confermare che le vie del mercato siano infinite: oltre al Milan, sulla scena è prevedibile anche l'irruzione del Napoli. Per De Laurentiis, forte dell'invidiata e invidiabile situazione patrimoniale, il costo del cartellino oscillante attorno ai 25 milioni (valutazione Juve) non sarebbe certo un ostacolo insormontabile. Altrettanto sicuramente, mai e poi mai il Napoli garantirebbe a Dusan 12 milioni a stagione. Ma la metà o poco più per altri cinque anni, sì. E se il trasferimento andasse in porto, con un colpo di Iban la Juve potrebbe chiudere il tormentone Kolo Muani con il Psg. Che ne dite?

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE