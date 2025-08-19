Locatelli, l'Arabia e Comolli: l'offerta rifiutata, il rilancio, le scelte del mercato Juve

E adesso? Adesso si apre un nuovo scenario, un’altra suggestione. Coinvolge Manuel Locatelli, capitano della Juventus, e la pista araba, in particolare quell’Al Ahli che già a più riprese aveva aperto i canali con i bianconeri, però invano. Il primo sondaggio era arrivato per Nico, poi si è passati in rassegna sulle varie situazioni in uscita, da quelle più intricate come Vlahovic, alle più semplici da organizzare, tipo Arthur. E ora, ecco, l’occasione Locatelli, per il quale la prima proposta è stata di 25 milioni di euro, immediatamente rispedita al mittente. Messa così, non sembrano esserci margini per un nuovo affondo o per un diverso tentativo da parte del club saudita. Eppure, da quelle parti non hanno perso la voglia di provarci. Né il desiderio di farlo sul serio, di andare fino in fondo, perché tutti sono consapevoli della necessità bianconera di fare cassa per sbrogliare la matassa di un mercato che sembra totalmente intrecciato e soprattutto dipendente da tappi e blocchi, mai stappati e mai sbloccati.