Centrocampo Juve: tra O'Riley e Hjulmand la vera sorpresa può essere un'altra

Un saluto rapido e “grazie a tutti”. Nella tarda mattinata di ieri, Douglas Luiz è partito dallo scalo privati dell’aeroporto di Caselle per raggiungere Nottingham, lì proverà a riprendere il discorso interrotto con la Premier League. Alle spalle si lascia un tappeto fitto di punti interrogativi, di quello che avrebbe potuto essere e non è stato. Solo un anno fa arrivava alla Juventus con l’etichetta del grande acquisto in grado di cambiare volto e gerarchie della mediana bianconera: ne sono seguiti problemi fisici, incomprensioni e – dulcis in fundo -, la mancata risposta alla convocazione per l’inizio della nuova stagione. Un unicum nella storia recente del club, una mossa a segnare una frattura talmente ampia che anche gol e prestazioni convincenti del pre campionato non hanno contribuito a rimarginare. Zainetto in spalla, Douglas Luiz entra in aeroporto, gli automatismi fanno aprire le porte che immediatamente si chiudono alle sue spalle. Nessuna porta girevole e sembra l’immagine del mercato della Juventus in questo momento. Quella del brasiliano non è un’uscita che sblocca immediatamente un’entrata nello stesso reparto, nessun nesso consequenziale. Non che non sia stato argomento di discussione, anzi: in quegli appunti strategici, condivisi da Comolli e Tudor, tra i primi punti si palesava l’idea di un colpo importante per rinforzare la mediana. Ma si sa, il corso d’acqua del calciomercato scorre forte come un fiume ingrossato e incattivito dalle piogge, le sponde precedentemente delimitate sono friabili come argilla e, da un giorno all’altro, la direzione può cambiare drasticamente.