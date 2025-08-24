Tudor, messaggio mercato: "David e Vlahovic insieme. Catenaccio Parma, Cambiaso si becca la multa"

La Juve targata Igor Tudor comincia con il piede giusto la nuova stagione di Serie A, imponendosi con un solido 2-0 allo Stadium contro il Parma. Le reti decisive portano la firma di Jonathan David e Dusan Vlahovic, entrambi apparsi già in buona condizione. Una prestazione convincente sotto diversi aspetti, nonostante un episodio a macchiare una serata (quasi) perfetta: l'espulsione diretta di Cambiaso per condotta violenta, un intervento scomposto che potrebbe costargli più di una giornata di squalifica. Al netto di questo, l’atmosfera in casa bianconera resta positiva, con il tecnico croato visibilmente soddisfatto per l’approccio dei suoi, soprattutto considerando le difficoltà tipiche di una prima giornata di campionato: "Mi porto tante cose positive, partita difficile ma ce lo aspettavamo".
Tudor a Dazn: “Partita difficilissima, ma siamo rimasti pazienti”
Nel post partita ai microfoni di Dazn, l’allenatore croato ha analizzato la gara con lucidità e soddisfazione. “Cosa mi porto? Mi porto tutto, partita difficilissima come ci aspettavamo”, ha dichiarato Tudor, sottolineando la compattezza e l'organizzazione del Parma. “Non era facile trovare spazi contro una squadra organizzata bene. All’intervallo ho chiesto di avere pazienza”, ha rivelato, spiegando come l’atteggiamento tattico sia stato decisivo. L’importanza di partire bene, anche alla luce dei risultati delle altre squadre, era chiara: “Era importante iniziare bene. Chi è entrato ha fatto bene, queste partite non sono mai facili”.
Vlahovic-David e la domanda su Kolo Muani
Tudor ha poi elogiato la tenuta difensiva della squadra: “Non abbiamo concesso niente, tranne quella occasione in cui Bremer ci ha salvato”, ha evidenziato, segnalando l’efficacia del blocco difensivo. Sui singoli, ha parlato del futuro di Vlahovic, al centro di voci di mercato: “È concentrato, è un giocatore della Juve e fa quello che deve fare. Ha fatto la preparazione in modo perfetto”. Con prudenza, ha aggiunto: “Vediamo cosa succede in questa settimana che manca, poi capiamo. Io accetto tutto, la dirigenza decide per ultima”. Su Jonathan David, Tudor ha speso parole importanti: “Dentro l’area si muove alla grande, una dote rara. È un ragazzo che pensa ed è concentrato”. A chiudere su Kolo Muani ha dribblato così la domanda: "Non voglio darvi un titolone".
Conferenza Tudor post Juve-Parma
L'allenatore della Juve ha parlato anche in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti: "Nella prima gara della stagione ci sono sempre delle incognite, non si conosce l'avversario perché è tutto nuovo. C'è un pizzico di ansia, ma posso dire di essere contento. Van fatti i complimenti ai ragazzi. Siamo stati bravi con il loro catenaccio e ripartenza". Un pensiero anche sulla condizione della squadra: "La squadra sta bene, anche come fiducia ed energia. Si nota da un po’, c’è una bella energia tra tutti i ragazzi. Poi quando c’è qualità vale tanto per un allenatore". Una scelta che sicuramente ha sorpreso tanto è quella di mettere Kalulu a tutta fascia. E su questo l'allenatore croato ha detto: "C'è bisogno di tutti perché le partite sono tante e per questa partita ho deciso così".
Yildiz e il paragone Yamal: Tudor si gode il 10
Il tecnico ha parlato anche dei cambi: "Non sono stati fatti tanto per... le scelte sono sempre per andare a migliorare qualcosa. Abbiamo deciso di fare quel tipo di scelte per andare a fare gol più facilmente". Per la Juve una gara importante e in cui ha rischiato pochissimo contro un Parma compatto e difensivo: "Non ha creato grandi occasioni. Ha fatto catenaccio dietro ed è venuto in avanti soltanto due volte. Dovevamo girare più veloce e passare di più dalle fasce. È stata una partita insidiosa, se prendi gol loro si chiudono di più… Quindi dico bravi ai miei ragazzi". Poi ha elogiato la prestazione di Yildiz: "Crescita costante, si parlerà tanto di lui giustamente. Yamal della Juve? Non ci sono paragoni. Ognuno fa la sua strada non bisogna confrontarli. Sono due giocatori forti e sono contento di averlo, come penso anche voi e tutti i tifosi della Juve".
Solidità Juve
Tudor ha continuato parando sulla solidità difensiva della Juve: "Non abbiamo preso gol e non abbiamo concesso tanto agli avversari. Siamo stati abbastanza solidi, si può sempre migliorare su queste cose. Nelle prime giornate è tutto in salita per tutti, ma noi cresceremo ancora. È stata una partita molto particolare per questo blocco basso del Parma, era importante non concedere niente, anche sui calci piazzati. Là siamo stati tanta roba". Il croato ha parlato anche della prestazione di Conceicao a cui è mancato soltanto il gol, ha preso un palo nella ripresa, per mettere la ciliegina finale: "Ha fatto una bella partita. È ancora giovane, è in una posizione diversa da quando ci sono io e in cui ha giocato raramente in carriera. Si può migliorare nell’attaccare gli spazi senza palla, può fare meno tocchi. Tutto sommato sono contento di come si sta allenando".
Multa Cambiaso e gli elogi agli attaccanti
A terminare la conferenza Tudor ha parlato anche della prova dei due attaccanti: "David? Quella mossa dentro l’area è sua, è un gol che ha nel sangue". E alla domanda sulla possibilità di vederli insieme: "Non abbiamo provato in allenamento ma oggi ci abbiamo pensato di farli giocare insieme alla fine, perché se non fai gol qualcosa bisogna provare. È un’opzione durante la partita. A volte si potrebbe pensare dall’inizio anche...". Su Dusan ha poi aggiunto: "È entrato con la giusta mentalità, concentrazione e profesionalità. Ha fatto un gran bel gol". A chiudere sul gesto di Cambiaso: "Non gli ho ancora parlato. Ha commesso una leggerezza e verrà multato. Vuole sfruttare tutte le sue potenzialità ed è in crescita costante dal punto di vista mentale. Giocatori come lui sono rari ed è concentrato perché vuole crescere. In fase difensiva sta crescendo bene, in attacco ha cose sue che sono particolari. Per noi è importante".
