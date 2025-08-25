Pagelle Juve: Bremer vale un gol, Cambiaso rosso da frustrato. David, i bomber sono così

Buona la prima per la Juve di Tudor che all'Allianz Stadium vince contro il Parma e porta a casa i primi tre punti in classifica. Decisivo Yildiz con due assist e poi i gol dei '9' bianconeri, David e Vlahovic. Nota negativa il rosso a Cambiaso, protagonista di una follia (colpo proibito a Lovik) che gli costerà la gara con l'Inter.
Di Gregorio 6.5
Non c'è un gran da fare, almeno fino al finale di match. Che riflesso su Bernabé: lo tiene al passo dei compagni.
Gatti 6
Apre la sua partita con un'ammonizione piuttosto evitabile. Il resto è un chiaro, comprensibile, però colpevole contenersi. Certo, fosse entrato quel dolcissimo mancino dal limite...
Joao Mario (12’ st) 6
Un paio di uscite palla al piede: mettono i brividi, ma poi la palla in banca. Buon piglio.
Bremer 7
Dopo un primo tempo passato a prendere le misure, si riprende pure quel vizio di decidere le partite: l'intervento su Pellegrino, che calcia a porta vuota, vale l'attesa. Quasi.
Kelly 6.5
Una prestazione semplice: ha la sua zolla, la calpesta con continuità, prova a sbagliare il meno possibile. Non è che serva poi tanto altro.
Kalulu 6
Alla fine, la grande sorpresa di Tudor è lui. Cioè: è Kalulu largo a destra, versione tutta fascia. Si sovrappone, gioca coi compagni, però non ha gamba. Ed è un malus evidente.
Locatelli 6
Allarga e stringe il gioco, è una fisarmonica in movimento. Ma manca il guizzo, la giornata per illuminare. O almeno cambiare il volto alla squadra.
Koopmeiners (12’ st) 5.5
Non dà più colpi estemporanei di Locatelli, né sembra più a suo agio nel ruolo che ha voluto per sé. Al momento c'è una categoria di differenza tra i due.
Thuram 6.5
Ha imparato una cosa in più: salta bene di testa, lo fa sempre, ed è un'arma importante per una squadra che sui piazzati fa ancora fatica. Il resto è gran corsa, più fraseggio.
Cambiaso 5
Fasi alterne. Ma con maggiore compostezza rispetto all'anarchia inizialmente richiesta, però anche con la qualità di cui necessita Tudor. L'espulsione gli rovina la giornata: la frustrazione non deve appartenergli.
Conceiçao 6.5
Nel primo tempo la Juve si affida quasi esclusivamente alla sua corsa a perdifiato. Chico esegue: sterza, controsterza, prova la giocata. Gli manca sempre un piano per raggiungere il tetto della sua prestazione.
Nico Gonzalez (35’ st) 6
Entra e sfiora il gol di testa. Testa, la sua, che ora però va al mercato: potrebbe essere stata l'ultima allo Stadium, ed è comunque finita tra gli applausi.
Yildiz 7.5
Persino in una gara in cui si fa semaforo, tra fermate e ripartenze, alla fine è il giocatore più decisivo di tutti con due assist: la palla dentro per David dà il via al sodalizio da cui dipende la Juventus. Quella per Vlahovic sembra invece un pieno di rimpianti.
McKennie (44’ st) ng
Entra a dare una mano, per non mollare.
David 7
Sembra una gara in salita, ma i bomber, quelli veri, sono così: restano in agguato per prendersi tutto lo spazio di cui necessitano. Soprattutto: colpiscono alla prima, vera, pulita occasione. David è appunto questo: un bomber vero. E Tudor gode.
Vlahovic (35’ st) 7
Si prende i fischi dei suoi tifosi e sembra la genesi di ogni male. Naturalmente, non è così. Naturalmente c'è pure bisogno di ricordarlo. Magari con un gol: dopo 3 minuti, è tutto suo. Spalanca le braccia come a sfidare quasi il destino.
Tudor 6.5
La scelta di Kalulu esterno largo sembra un messaggio alla tribuna autorità, con tanto di richiamo all'orologio per il tempo che scorre e il mercato che scade. Per il resto, ottiene ciò che vuole: la solidità. E la vittoria.
