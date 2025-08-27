Arnau Martinez, perché la Juve è intrigata: dal pianto Barcellona alla certezza

Dopo aver ceduto Timothy Weah al Marsiglia e dopo aver definito in queste ore la partenza di Nicolò Savona verso il Nottingham, la Juventus cerca un nuovo laterale destro, una posizione in cui Igor Tudor può contare su Joao Mario, o in alternativa adattare altri interpreti (vedi Kalulu o, nel caso dovesse restare, Nico Gonzalez). Per questo Damien Comolli sta sondando il mercato, con l'opzione più calda che sembra portare al nome di Arnau Martinez del Girona. Il classe 2003 dovrebbe infatti lasciare il club catalano in questa sessione di mercato dopo aver ricevuto diversi apprezzamenti da parte di club di Premier League e anche del Milan nelle scorse settimane.
Arnau Martinez, chi è l'obiettivo Juve
Arnau Martinez è uno dei tanti prodotti della Masia, il rinomato settore giovanile del Barcellona. Arriva in blaugrana nel 2010 ad appena sette anni, per poi trasferirsi all'Hospitalet e passare nella Primavera del Girona nel 2018. Una bocciatura, quella del Barcellona, che ha richischiato di segnarlo come raccontato da lui stesso: "Lì ho pianto, ma mi ha insegnato che si può continuare altrove".
Perché la Juve cerca Arnau Martinez
Messa da parte la delusione, inizia a formarsi mettendo in mostra le sue qualità da laterale moderno, con una duttilità che gli permette di giocare sia da terzino in una difesa a 4, che da esterno a tutta fascia e anche da difensore centrale all'occorrenza. La sua caratteristiche principale è però nella fase offensiva, in cui sfrutta la sua tecnica per accompagnare l'azione e concluderla con degli ottimi cross. Qualità sicuramente apprezzate dalla Juve di Igor Tudor, che in quella posizione cerca calciatori in grado di abbinare grande quantità e spirito di sacrificio per favorire i gol e gli inserimenti dei terminali offensivi.
I numeri di Arnau Martinez
I numeri in carriera di Arnau Martinez confermano confermano le sue qualità in zona offensiva, con 9 gol e 18 assist in 163 presenze complessive in tutte le competizioni. Nell'ultima stagione ha totalizzato 3 reti e altrettanti assist, facendo anche il suo debutto assoluto in Champions League. Gli infortuni sono poi un altro punto a favore dello spagnolo che ha avuto solo piccoli acciacchi che non hanno mai compromesso la sua prezenza in campo. Dal punto di vista fisico, insomma, una certezza. Un fattore a cui Damien Comolli sembra essere particolarmente attento come ha già fatto capire con le operazioni per David e Joao Mario.
Juve, è sfida alla Premier per Martinez
Sul terzino spagnolo classe 2003 ci sono da tempo diversi club di Premier League come il Crystal Palace che, come risaputo, hanno una disponibilità economica superiore in questo momento storico. Ma anche la Juve segue ormai da diverse settimane Arnau Martinez, visionato direttamente dagli scout del club bianconero (che sono rimasti convinti delle sue capacità) e il cui contratto è in scadenza nel 2027 con la richiesta del Girona per il cartellino si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro.
Arnau Martinez, la stagione inizia così
Una cifra sicuramente non proibitiva per la Juventus, che conserverebbe così parte del tesoretto incassato da Weah senza considerare l'entrata imminente per Savona. Ora i bianconeri dovranno decidere se affondare il colpo: il calciatore, dopo aver giocato per 58' nell'esordio del suo Girona in Liga contro il Rayo Vallecano con il ko per 3-1, non ha disputato neanche 1' in campo nella seconda giornata, dove i biancorossi hanno perso addirittura per 5-0 in casa del Villarreal.
