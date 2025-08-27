Arnau Martinez, perché la Juve è intrigata: dal pianto Barcellona alla certezza

Dopo aver ceduto Timothy Weah al Marsiglia e dopo aver definito in queste ore la partenza di Nicolò Savona verso il Nottingham , la Juventus cerca un nuovo laterale destro, una posizione in cui Igor Tudor può contare su Joao Mario, o in alternativa adattare altri interpreti (vedi Kalulu o, nel caso dovesse restare, Nico Gonzalez). Per questo Damien Comolli sta sondando il mercato, con l'opzione più calda che sembra portare al nome di Arnau Martinez del Girona . Il classe 2003 dovrebbe infatti lasciare il club catalano in questa sessione di mercato dopo aver ricevuto diversi apprezzamenti da parte di club di Premier League e anche del Milan nelle scorse settimane.

Arnau Martinez, chi è l'obiettivo Juve

Arnau Martinez è uno dei tanti prodotti della Masia, il rinomato settore giovanile del Barcellona. Arriva in blaugrana nel 2010 ad appena sette anni, per poi trasferirsi all'Hospitalet e passare nella Primavera del Girona nel 2018. Una bocciatura, quella del Barcellona, che ha richischiato di segnarlo come raccontato da lui stesso: "Lì ho pianto, ma mi ha insegnato che si può continuare altrove".

Perché la Juve cerca Arnau Martinez

Messa da parte la delusione, inizia a formarsi mettendo in mostra le sue qualità da laterale moderno, con una duttilità che gli permette di giocare sia da terzino in una difesa a 4, che da esterno a tutta fascia e anche da difensore centrale all'occorrenza. La sua caratteristiche principale è però nella fase offensiva, in cui sfrutta la sua tecnica per accompagnare l'azione e concluderla con degli ottimi cross. Qualità sicuramente apprezzate dalla Juve di Igor Tudor, che in quella posizione cerca calciatori in grado di abbinare grande quantità e spirito di sacrificio per favorire i gol e gli inserimenti dei terminali offensivi.