Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Juve, quanti giocatori convocati con la nazionale prima dell'Inter: chi parte

Tudor dovrà preparare la sfida ai nerazzurri della terza giornata di Serie A senza tanti tra titolari e riserve: i dettagli
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La sosta per le Nazionali è sempre una spina nel fianco per i club e lo sarà anche per la Juventus. E a rendere il tutto più complicato sarà la preparazione al derby d’Italia contro l’Inter, che arriverà proprio dopo gli impegni dei giocatori convocati in giro per il mondo. Un problema che ovviamente avrà anche l'Inter e che non è mai piacevole. La stagione è appena iniziata e continuare a lavoare tutti insieme sicuramente porta vantaggi. Igor Tudor dovrà fare i conti con un vero e proprio esodo: ecco i giocatori  che lasceranno la Continassa, chiamati a rispondere alla convocazione delle rispettive Nazionali.

Una lista lunga e pesante: Tudor senza mezza squadra

Non si tratta di semplici amichevoli, ma di match ufficiali e ad alta intensità, validi per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Un dettaglio tutt'altro che secondario: oltre all’assenza nei prossimi giorni di lavoro, i bianconeri saranno chiamati a disputare gare dal grande peso specifico, con inevitabile dispendio fisico e rischio infortuni. Nel dettaglio, i convocati sono: Conceição, Koopmeiners, Vlahovic, Kostic, Locatelli, Gatti, Cambiaso, Thuram, Adzic, Nico Gonzalez, Yildiz e il nuovo arrivato Jonathan David. Una lista che comprende sia titolari fissi, sia elementi cruciali nelle rotazioni.

Il tecnico croato dovrà preparare una sfida ad alta tensione contro l’Inter con una rosa decimata per gran parte della pausa. Inoltre, molti dei convocati torneranno a Torino solo a poche ore dalla gara con i nerazzurri, con viaggi intercontinentali e impegni ravvicinati alle spalle. Il rischio? Che alcuni non siano al top o, peggio, indisponibili. La Juventus spera di ritrovare tutti in condizioni ottimali, ma una cosa è certa: la preparazione al big match passerà da un periodo tutt’altro che semplice, con Tudor costretto a fare di necessità virtù.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Sorpresa Vlahovic-Kostic, vola anche Koopmeiners

Spiccano alcune convocazioni, a partire da quelle di Dusan Vlahovic e Filip Kostic con la Serbia. Un segnale della loro importanza per la nazionale, nonostante il periodo complicato, soprattutto per l'esterno. A sorpresa è stato convocato anche Teun Koopmeiners, tornato tra i selezionati dell’Olanda. Curiosamente, invece, resta fuori dalla lista degli Stati Uniti Weston McKennie, una scelta che permette al tecnico croato di trattenere a Torino un elemento duttile e affidabile. Lo statunitense potrà infatti tornare utile anche in un ruolo più arretrato, come vice Cambiaso sulla fascia, soprattutto considerando che l’ex Genoa sarà squalificato nel Derby d’Italia. Una piccola buona notizia in un contesto complicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

La sosta per le Nazionali è sempre una spina nel fianco per i club e lo sarà anche per la Juventus. E a rendere il tutto più complicato sarà la preparazione al derby d’Italia contro l’Inter, che arriverà proprio dopo gli impegni dei giocatori convocati in giro per il mondo. Un problema che ovviamente avrà anche l'Inter e che non è mai piacevole. La stagione è appena iniziata e continuare a lavoare tutti insieme sicuramente porta vantaggi. Igor Tudor dovrà fare i conti con un vero e proprio esodo: ecco i giocatori  che lasceranno la Continassa, chiamati a rispondere alla convocazione delle rispettive Nazionali.

Una lista lunga e pesante: Tudor senza mezza squadra

Non si tratta di semplici amichevoli, ma di match ufficiali e ad alta intensità, validi per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Un dettaglio tutt'altro che secondario: oltre all’assenza nei prossimi giorni di lavoro, i bianconeri saranno chiamati a disputare gare dal grande peso specifico, con inevitabile dispendio fisico e rischio infortuni. Nel dettaglio, i convocati sono: Conceição, Koopmeiners, Vlahovic, Kostic, Locatelli, Gatti, Cambiaso, Thuram, Adzic, Nico Gonzalez, Yildiz e il nuovo arrivato Jonathan David. Una lista che comprende sia titolari fissi, sia elementi cruciali nelle rotazioni.

Il tecnico croato dovrà preparare una sfida ad alta tensione contro l’Inter con una rosa decimata per gran parte della pausa. Inoltre, molti dei convocati torneranno a Torino solo a poche ore dalla gara con i nerazzurri, con viaggi intercontinentali e impegni ravvicinati alle spalle. Il rischio? Che alcuni non siano al top o, peggio, indisponibili. La Juventus spera di ritrovare tutti in condizioni ottimali, ma una cosa è certa: la preparazione al big match passerà da un periodo tutt’altro che semplice, con Tudor costretto a fare di necessità virtù.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

1
Juve, quanti giocatori convocati con la nazionale prima dell'Inter: chi parte
2
Sorpresa Vlahovic-Kostic, vola anche Koopmeiners