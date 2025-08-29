Juve, quanti giocatori convocati con la nazionale prima dell'Inter: chi parte

La sosta per le Nazionali è sempre una spina nel fianco per i club e lo sarà anche per la Juventus . E a rendere il tutto più complicato sarà la preparazione al derby d’Italia contro l’Inter , che arriverà proprio dopo gli impegni dei giocatori convocati in giro per il mondo. Un problema che ovviamente avrà anche l' Inter e che non è mai piacevole. La stagione è appena iniziata e continuare a lavoare tutti insieme sicuramente porta vantaggi. Igor Tudor dovrà fare i conti con un vero e proprio esodo : ecco i giocatori che lasceranno la Continassa , chiamati a rispondere alla convocazione delle rispettive Nazionali .

Una lista lunga e pesante: Tudor senza mezza squadra

Non si tratta di semplici amichevoli, ma di match ufficiali e ad alta intensità, validi per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Un dettaglio tutt'altro che secondario: oltre all’assenza nei prossimi giorni di lavoro, i bianconeri saranno chiamati a disputare gare dal grande peso specifico, con inevitabile dispendio fisico e rischio infortuni. Nel dettaglio, i convocati sono: Conceição, Koopmeiners, Vlahovic, Kostic, Locatelli, Gatti, Cambiaso, Thuram, Adzic, Nico Gonzalez, Yildiz e il nuovo arrivato Jonathan David. Una lista che comprende sia titolari fissi, sia elementi cruciali nelle rotazioni.

Il tecnico croato dovrà preparare una sfida ad alta tensione contro l’Inter con una rosa decimata per gran parte della pausa. Inoltre, molti dei convocati torneranno a Torino solo a poche ore dalla gara con i nerazzurri, con viaggi intercontinentali e impegni ravvicinati alle spalle. Il rischio? Che alcuni non siano al top o, peggio, indisponibili. La Juventus spera di ritrovare tutti in condizioni ottimali, ma una cosa è certa: la preparazione al big match passerà da un periodo tutt’altro che semplice, con Tudor costretto a fare di necessità virtù.