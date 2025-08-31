Hernanes stravolge la Juve di Tudor, fuori due top: "Così ti giochi Scudetto e Champions"

La profezia del profeta. Hernanes , centrocampista brasiliano che in Italia ha indossato le maglie di Lazio , Inter e Juventus per due stagioni dal 2015 al 2017 si è prodigato in un giochino pubblicato sul proprio profilo TikTok. L'ex fantasista ha indicato i bianconeri tra i possibili candidati per lo scudetto, mandando qualche consiglio indiretto a Tudor per schierare in campo una formazione vincente e competitiva al pari delle altre due big come Inter e Napoli. Inoltre il brasiliano ha nutrito buone possibilità per un cammino duraturo della Juventus in Champions League, in sintesi quello che tutti i tifosi bianconeri sperano in attesa anche di buone notizie dal mercato.

Hernanes e l'undici vincente

Hernanes si è improvvisato allenatore e si è concentrato in particolar modo sulla Juventus. Con i bianconeri nel biennio dal 2015 al 2017 ha raccolto le maggiori soddisfazioni della sua carriera, conquistando ben due scudetti e due Coppa Italia sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il brasiliano ha costruito la sua Juve con il 3-4-1-2, ipotizzando un undici che possa contendere il tricolore al Napoli e all'Inter arrivando anche in fondo in Champions League considerando che giovedì ci sono stati anche i sorteggi. In porta davanti a Di Gregorio, Hernanes ha riposto fiducia in Bremer, Gatti e Kalulu. Joao Mario e Cambiaso sono stati gli esterni prescelti con un centrocampo tutto muscolare con Kephren Thuram e Koopmeiners. In avanti Hernanes ha voluto riporre fiducia in un tridente inedito e costituito da Yildiz, David e Vlahovic. Esclusioni eccellenti quelle di Locatelli in mezzo al campo e Conceicao in attacco. Hernanes ha concluso il suo video affermando: "Se la Juve recupera Koopmeiners e Vlahovic può giocarsela quasi contro tutti". Vedremo se la sua profezia si avvererà.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE