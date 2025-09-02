Clauss-Juve, perché l’affare è sfumato: Tudor resta con il piano B

La lista dei no

A Tudor avrebbe fatto comodo, ma il tecnico croato ha già dimostrato di saper trovare piani B: la scelta di Kalulu, intuizione conservativa ma efficace, finora ha pagato. Ma il nome di Clauss giunge al termine di una ricerca che ha coinvolto anche altri giocatori. Arnau Martinez del Girona, per esempio. Valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro dagli spagnoli, alla fine è rimasto nell’orbita del City Group: per il classe 2003 si era informato il Milan e pure il Crystal Palace in Inghilterra. Niente da fare. E poi Nahuel Molina. L’Atletico Madrid non è riuscito a collocarlo, sebbene per mesi sia stato di fatto un esubero. Nemmeno i discorsi intavolati per Nico Gonzalez hanno ammorbidito le richieste dei Colchoneros, così la Juventus si è defilata. Sarebbe stato apprezzato da Tudor, ma niente. Nelle valutazioni degli uomini di mercato della Continassa era finito pure Miguel Gutiérrez, poi approdato al Napoli. Sì, avrebbe rinforzato la corsia di sinistra, ma la duttilità di Cambiaso poteva indurre il club a valutare un’operazione di questo tipo. È andato da Antonio Conte per 18 milioni più 2 di bonus: non proprio spiccioli. Pure l’opzione Noussair Mazraoui del Manchester United non è mai decollata. Sono arrivati Zhegrova e Openda, ma a destra è mancato il guizzo. La Juventus verosimilmente ci riproverà a gennaio, a prescindere dai ragionamenti che riguarderanno Kalulu nel ruolo di esterno a tutta fascia. Tudor, al momento, resta convinto che l’ex Milan possa allungare la coperta.