Da Openda e Zhegrova alla Juve a Hojlund, Rabiot e Zaniolo: i colpi dell'ultimo giorno di mercato

I friulani si congedano con Alexis Sanchez , tornato a Udine nel 2024 dopo 13 anni dalla fine del primo ciclo in bianconero. "Per sempre il nostro Niño Maravilla", scrive l'Udinese. Il cileno classe '88 è ora svincolato.

20:45

Il Milan annuncia Rabiot

Questo il messaggio con cui il Milan annuncia l'arrivo dell'ex Juve e Psg: "Strength. Elegance. Experience. Adrien Rabiot is Rossonero" (trad. "Forza, eleganza, esperienza. Adrien Rabiot è rossonero"). Il centrocampista in arrivo dal Marsiglia si lega al club fino al 30 giugno 2028.

20:30

Dele Alli risolve con il Como

L'ex Tottenham rescinde con i Lariani e resta svincolato.

20:19

Gli affari sul gong: sfuma Faivre al Verona

Ripensamento delle 19.58 per Faivre, per cui il Verona aveva chiuso l'accordo per il prestito con il Borunemouth. Nel mentre, il Pisa ha definito in tempo l'affare per Bonfanti dall'Atalanta, che arriva in prestito oneroso cin diritto di riscatto a 6 milioni esercitabile alla 50ª presenza in campo. Ufficiali Belotti a titolo definitivo al Cagliari e Cornet al Genoa.

20:06

Udinese: c'è Zaniolo!

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i friulani si aggiudicano anche l'ex Roma: depositato il contratto per il prestito da 3 milioni con obbligo di riscatto, esercitabile a fronte di un esborso da 10 milioni o 5 milioni con il 50% sulla futura rivendita a favore del Galatasaray.

20:02

Calciomercato: le altre chiusure

Inghilterra: 1 settembre, ore 19 locali (alle 20 italiane)

Germania: 1 settembre, ore 20

Francia: 1 settembre, ore 20

Spagna: 1 settembre, ore 23.59

Portogallo: 1 settembre

Olanda: 2 settembre

Brasile: 3 settembre

Norvegia: 3 settembre

Austria: 5 settembre

Croazia: 6 settembre

Ucraina: 6 settembre

Belgio: 8 settembre

Polonia: 8 settembre

Repubblica Ceca: 9 settembre

Romania: 9 settembre

Svizzera: 9 settembre

Arabia Saudita: 11 settembre

Turchia: 12 settembre

Grecia: 12 settembre

Russia: 12 settembre

Messico: 13 settembre

Qatar: 16 settembre

Emirati Arabi Uniti: 2 ottobre

Serbia: 1 dicembre

Stati Uniti, Argentina, Svezia: chiuso

20:00

Chiude il calciomercato

Scoccate le ore 20, il calciomercato chiude i cancelli. Stop alle trattative.

19:56

Juve, sul gong arriva Openda!

Dopo Zegrova, i bianconeri depositano il contratto anche dell'attaccante belga, che arriva prestito dal Lilla per 3 milioni con obbligo di riscatto fissato a 42.

19:55

Inter: ufficiale Akanji

I nerazzurri hanno depositato il contratto per il prestito del difensore svizzero di proprietà del Manchester City.

19:47

L'Udinese supera il City! È fatta per Gueye

I friulani accolgono a titolo temporaneo l'attaccante classe 2006 Idrissa Gueye, in arrivo del Metz. Battuta la concorrenza di West Ham e Manchester City!

19:44

Milan: preso Odogu dal Wolfsburg

Depositato il contratto di David Odogu, in arrivo a titolo definitivo dal Wolfsburg per 7 milioni più 3 di bonus.

19:42

Belotti al Cagliari!

I sardi superano la concorrenza (Sampdoria inclusa) e si aggiudicano allop scadere l'attaccante classe '93, che lascia così il Como dopo un anno.

19:36

Juve: ecco Zhegrova!

Depositato il contratto dell'attaccante bosniaco, che si trasferisce in bianconero a titolo definitivo per 20 milioni più 5 di bonus: contratto depositato!

19:35

Napoli: ufficiale Hojlund!

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis da il benvenuto ufficiale all'ex Atalanta: "Benvenuto Rasmus!"

19:34

Cheddira al Sassuolo: ufficiale

L'attaccante classe '98 si unisce in prestito (con obbligo) al gruppo di Fabio Grosso.

19:28

Manca poco al gong: ultimi accordi e ufficialità

Como: Cesc Fabregas accoglie Stefan Posch, in arrivo in prestito con obbligo di riscatto dal Bologna.

Lecce: Remi Oudin è ufficialmente ceduto al Catanzaro.

Cremonese: Jeremy Sarmiento arriva in prestito con obbligo (in caso di salvezza) dal Brighton. Depositato il contratto. Ufficiale anche il prestito di Mikayil Faye dal Rennes.

Verona: c'è l'accordo con Bournemouth per il prestito di Roman Faivre con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

19:25

Zanoli all'Udinese: è ufficiale

Alessandro Zanoli è un nuovo calciatore dell'Udinese. Il difensore classe 2000 arriva dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto. Questa la nota del club friulano: "Zanoli è bianconero! Giovane ma già con ottima esperienza in Serie A, garantisce propensione offensiva, corsa e qualità, oltre a disciplina tattica. Arriva all'Udinese in prestito con obbligo di riscatto. Benvenuto, Alessandro!".

19:16

Milan: a breve l'annuncio di Rabiot

L'ex centrocampista della Juventus ritorna alla corte di Max Allegri. Il contratto che lo lega ai rossoneri è stato regolarmente depositato prima del gong. Si attende ora l'annuncio del club.

19:13

Inter, Pavard al Marsiglia per 2.5 mln

Pavard vola da De Zerbi con la formula del prestito oneroso a fronte di un impegno del Marsiglia pari a 2.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15.

19:03

Cornet torna al Genoa. Samp su Belotti

Sul fronte genovese, il Grifone riabbraccia Maxwel Cornet, di ritorno dal West Ham. I blucerchiati restano invece in prima fila su Andrea Belotti, in uscita dal Como.

18:53

Bologna: ufficiale il prestito di Sulemana

Il centrocampista in forza all'Atalanta, si unisce a titolo temporaneo alla corte di Vincenzo Italiano. Questa la nota del club rossoblù: "Ibrahim Sulemana è un nuovo giocatore del Bologna. Benvenuto in rossoblù Ibra".

18:45

Inter, è fatta per Akanji

L'ormai ex difensore del Manchester City ha completato l'idoneità sportiva e a breve verrà annunciato come nuovo calciatore nerazzurro. Contestualmente, Benjamin Pavard è a un passo dall'Olympique Marsiglia.

18:32

Gimenez resta al Milan

Rafaela Pimenta, agente dell'attaccante messicano (ma nato in Argentina) arrivato lo scorso gennaio dal Feyenoord, affida a una storia Instagram la decisione di non spostare il calciatore dal capoluogo lombardo.

18:18

Openda-Juve, ci siamo. Musah all'Atalanta

Dopo Zhegrova, anche l'ormai ex attaccante del Red Bull Lipsia ha terminato le visite mediche e si recherà ora in sede per firmare il proprio contratto con il club bianconero. La società orobica, invece, annuncia il centrocampista statunitense proveniente dal Milan.

18:05

Zhegrova, visite terminate

Il talento kosovaro-albanese prelevato dal Lilla sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus: l'ultimo step sarà porre la propria firma sul contratto che lo legherà al club bianconero.

17:51

Nico Gonzalez saluta la Juve

Ufficiale: l'esterno argentino, arrivato soltanto un anno fa dalla Fiorentina, lascia definitivamente il club bianconero per trasferirsi all'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. QUI TUTTI I DETTAGLI

17:36

Nuova avventura per Iling-Junior

Ceduto la scorsa estate dalla Juventus all'Aston Villa, l'esterno inglese, nella stagione appesa conclusa divisosi tra Bologna e Middlesbrough, si trasferisce - nuovamente in prestito - al West Bromwich Albion.

17:23

Un rinforzo per il Sassuolo, Okaka al Ravenna

La società neroverde è a un passo da Woyo Coulibaly, al Parma fino a gennaio e 5 presenze in Premier nella seconda parte della stagione con il Leicester. L'attaccante italo-nigeriano scuola Roma riparte dalla Serie C, nel club allenato dall'ex bianconero Marco Marchionni.

17:09

Juve, insidia Napoli per Barido

Il club azzurro, su spinta dell'ex dirigente bianconero Giovanni Manna, avrebbe accelerato per il giovane talento argentino dell'Under 17 del club torinese, in scadenza di contratto al termine della stagione.

16:55

Ufficiale: Elmas torna al Napoli

Sfuma definitivamente il ritorno del talento macedone al Torino, dove ha trascorso in prestito con diritto di riscatto - non esercitato - la seconda parte della scorsa stagione: il calciatore vestirà nuovamente la maglia azzurra con la medesima formula, concordata tra la dirigenza campana e quella del Lipsia proprietario del cartellino.

16:42

Il Toro annuncia Nkounkou, Zanoli all'Udinese

Il club granata ha ufficializzato l'arrivo del difensore proveniente dall'Eintracht (prestito da 500mila euro e diritto/obbligo a 5 milioni), i friulani prelevano a titolo definitivo il giovane talento del Napoli. Braaf rescinde il contratto che lo legava al Verona.

16:28

Pessina blocca Baldanzi

Il mancato accordo tra Roma e Monza per Matteo Pessina, di fatto, impedisce all'ex talento dell'Empoli di trasferirsi in prestito all'Hellas Verona: la trattativa sembrerebbe ormai saltata definitivamente.

16:15

Pisa, arriva Albiol

Raul Albiol, campione del mondo (e due volte d'Europa) con la nazionale spagnola, torna in Italia dopo l'esperienza al Napoli: il difensore, nelle ultime sei stagioni al Villarreal, sta svolgendo le visite mediche prima di firmare col Pisa.

16:02

La raffica di colpi

Barak passerà dalla Fiorentina alla Sampdoria in prestito secco, il neo-acquisto del Milan Odogu, prelevato dal Wolfsburg, è appena atterrato a Linate. La Roma ci prova per Pessina, l'Udinese per Zaniolo e Colpani.

15:48

Milan-Roma, altra frenata

La dirigenza dei rossoneri e quella dei capitolini starebbero stentando a trovare la quadra nello scambio tra Dovbyk e Gimenez: si continua a trattare, ma non ci sarebbe ottimismo tra le parti.

15:36

Due colpi per Genoa e Parma

Il Grifone annuncia il ritorno di Onana, già in rossoblù nella seconda parte della scorsa stagione, in prestito dal Besiktas, mentre i ducali hanno prelevato l'italo-statunitense Cremaschi in prestito con diritto di riscatto dall'Inter Miami.

15:24

Pavard apre al Marsiglia

Clamoroso ribaltone: una volta assicuratasi Akanji, e appurato l'interesse del calciatore per la soluzione Olympique, la società nerazzurra avrebbe aperto alla cessione in prestito.

15:12

Inter, accelerata col City

Manuel Obafemi Akanji, difensore svizzero di origine nigeriana di proprietà dei Blue di Manchester, sarebbe a un passo dal trasferimento in nerazzurro: l'accordo sarebbe stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15, che si tramuterebbe in obbligo in caso di vittoria dello Scudetto. LEGGI TUTTO

15:00

Dovbyk-Gimenez, ci sono spiragli

La Roma e il Milan sarebbero tornate a lavorare per scambiare i due attaccanti: l'ucraino ex Girona passerebbe in rossonero, il messicano-giallorosso si vestirebbe invece di giallorosso. Intanto l'agente di Caprile svela un interessamento del club meneghino...

14:48

Inter-Akanji, ci siamo

I nerazzurri avrebbero deciso di affondare il colpo per il difensore del Manchester City a prescindere dalla cessione di Pavard: la trattativa starebbe procedendo piuttosto spedita.