Tudor, Juve-Inter: "Lasciate in pace Koopmeiners. Vlahovic mai stato così". E chiarisce sul modulo

Tudor, conferenza Juve-Inter

"Come è stata questa settimana? Sono state due e con la Nazionale in mezzo è sempre particolare preparare una partita, bisogna capire chi deve riposare e chi lavorare di più. Le sensazioni sono positive. Mi sento bene, mi è mancato il calcio giocato" - ha spiegato Tudor in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Se ho sentito qualche ex come Lilian? Non ho sentito Thuram. Contro avversari più importanti sale la motivazione. In un anno ci sono 38 partite e mantenerla alta contro tutte le squadre fa la differenza. Che importanza può avere Juve-Inter? Ancora è la terza di campionato, poi ne mancheranno 35. Questa squadra sta facendo un percorso. La gara è importante sì, ma non ci sono particolarità. Sicuramente è bello misurarsi contro la rosa più forte in Italia, viene da una finale di Champions e con giocatore d'esperienza e giocano da tempo insieme".