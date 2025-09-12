Tudor, Juve-Inter: "Lasciate in pace Koopmeiners. Vlahovic mai stato così". E chiarisce sul modulo

Tudor cerca il tris per dare un messaggio alla stagione della Juve. I bianconeri dopo aver battutto il Parma allo Stadium e il Genoa fuoricasa, ora sono pronti a ospitare l'Inter per il derby d'Italia. Mai una partita come le altre, anche all'inizio della stagione quando ancora non si possono fare i conti. I nerazzurri devono riscattarsi dopo la sconfitta a sorpresa a San Siro contro l'Udinese e Chivu non vuole di certo perdere subito le distanze dalla testa. L'allenatore della Vecchia Signora in conferenza stampa ha caricato l'ambiente e ha toccato tanti temi importanti: dai nuovi acquisti al modulo.
Tudor, conferenza Juve-Inter
"Come è stata questa settimana? Sono state due e con la Nazionale in mezzo è sempre particolare preparare una partita, bisogna capire chi deve riposare e chi lavorare di più. Le sensazioni sono positive. Mi sento bene, mi è mancato il calcio giocato" - ha spiegato Tudor in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Se ho sentito qualche ex come Lilian? Non ho sentito Thuram. Contro avversari più importanti sale la motivazione. In un anno ci sono 38 partite e mantenerla alta contro tutte le squadre fa la differenza. Che importanza può avere Juve-Inter? Ancora è la terza di campionato, poi ne mancheranno 35. Questa squadra sta facendo un percorso. La gara è importante sì, ma non ci sono particolarità. Sicuramente è bello misurarsi contro la rosa più forte in Italia, viene da una finale di Champions e con giocatore d'esperienza e giocano da tempo insieme".
Openda, Zhegrova e l'attacco Juve
Sulla possibilità di vedere due attaccanti insieme: "Openda, Vlahovic e David sono tre giocatori forti, sono contento di averli. Per ora abbiamo giocato sempre con uno, ma devo fare un lavoro per capire come sfruttare al meglio la rosa. Quindi si può giocare anche in modo diverso, ci vuole tempo. Openda è un giocatore che ha bisogno di spazio, può giocare da trequarti solo se si vuole stare bassi e fare contropiede, se si vuole giocare da grande squadra deve stare avanti, mentre Jonathan può giocare da seconda punta ed è un bene. Dusan un po' meglio avanti, ma a volte anche leggermente dietro".
"Koopmeiners, c'è una fissazione..."
Sugli ultimi acquisti ha aggiunto: "Io sono sempre contento, sono arrivati ora due ottimi ragazzi. Zhegrova non sarà pronto subito perché non gioca da dicembre, deve riprendersi e alzare il livello di forza, gamba e polmoni. Da Verona sarà inserito in rosa, salterà le prossime due. Openda sta bene, ha qualità e viene da campionati importanti". Su Koopmeiners: "C'è una fissazione su questo ragazzo che non capisco, lasciamolo in pace, è un ragazzo per bene. Nelle scorse due partite è entrato bene. Ha qualità e farà bene. Lui si guarda con occhi diversi secondo me. Si fa sempre polemica su qualcosa".
"Vlahovic mai stato così". E sul sostituto di Cambiaso...
"Se c'è ancora un gap con l'Inter a livello societario? Non è una domanda per me, posso fare paragoni di rosa, ma non è importante. Li rispettiamo, ma rispettiamo anche noi stessi, vogliamo continuare su questa strada" - ha detto Tudor. Su Vlahovic: "Per vedere come sta Dusan basta vedere i numeri, è andata in nazionale e ha fatto gol. I ragazzi gli vogliono bene, meglio di così non può stare". Verso Juve-Inter: "In campo mi aspetto di vedere una squadra seria in tutti i reparti. Voglio vedere concentrazione e non dobbiamo regalare niente. Dobbiamo pressare alti e stare bassi quando è necessario. Poi c'è anche l'avversario da vedere e da scoprire". Sul sostituto di Cambiaso: "A sinistra possono giocare Joao Mario, Kostic, McKennie e Cabal che sta tornando".
Come sta Bremer e la decisione su Conceicao
Chivu (qui la sua conferenza) è l'unico che ha fatto lo sgambetto lo scorso anno a Tudor, vincendo 1-0 con il Parma: "Stimolo in più? Sicuramente no, quella partita non c'entra nulla". Poi ha continuato su altre scelte tattiche: "Kalulu esterno per emergenza? No, sta giocando lì e sta facendo bene. C'è una cosa che è sopra tutto che è l'equilibrio della squadra per non subire in modo esagerato ed essere anche offensivi e bravi avanti. Vorrei mettere come quinti due ali, ma poi ci sono le conseguenze. L'unico obiettivo è vincere, non fare bella figura. Come sta Bremer? Sta bene, decidiamo partita dopo partita. Come sta Conceicao? 50 e 50 vediamo domani. Chi gioca trequartista? Ma lo sa (scherza ndr). Può giocare Openda visto che contro l'Inter può essere una delle poche gare di difesa e ripartenze? Openda potrebbe giocare, chi ha detto di no. Se Juve-Inter è speciale per me? Per me lo sono tutte".
