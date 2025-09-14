Thuram su Bonny, non c'è nulla: perché la scelta sul gol di Adzic è giusta

Colombo porta a casa bene una tra le partite storicamente più complesse di tutto il campionato, anche in questo caso sempre in bilico: il derby d’Italia. In una serata storica per l’esordio della Refcam in Italia, l’arbitro comasco parte fischiando tanto, ma con il passare del tempo si scioglie alzando la soglia dei falli. A livello tecnico nulla da segnalare fino al 4-3 di Adzic. Subito prima del gol, infatti, c’è un doppio contatto tra K. Thuram e Bonny: uno basso, tra i piedi, e uno alto, tra il braccio del bianconero e il viso del nerazzurro, che rimane a terra toccandosi proprio il volto. Nessuno dei due però è punibile: sono entrambi dei lievi contatti di gioco, non fallosi, e peraltro prima di toccare il piede dell’avversario Thuram prende il pallone.